La valeur du jour en Europe - E.ON : réussite au premier semestre et augmentation des investissements
information fournie par AOF 13/08/2025 à 11:23

(AOF) - E.ON enregistre une des plus fortes progressions au sein du Dax, gagnant 1,26% à 16,02 euros, grâce à un embellissement de ses résultats au premier semestre 2025. Sur les six premiers mois de l'année en cours, le chiffre d'affaires atteint les 41,55 milliards d'euros, soit une hausse de 5%, contre 40,39 milliards d'euros attendus. Porté par le segment " Energy Networks " notamment, l'Ebitda ressort à 5,52 milliards d'euros, soit une progression de 13%. Il dépasse le consensus de 5,45 milliards d'euros. La marge ressort à 13,3% soit un point de pourcentage en plus, contre 13,5% attendu.

" Nos investissements massifs et notre exécution opérationnelle constante sont restés des facteurs clés de la croissance de nos bénéfices au premier semestre 2025. Les effets de volume temporaires dans notre activité réseau ont encore amélioré cette performance positive ", a souligné Nadia Jakobi, directrice financière d'E.ON.

L'Ebitda ajusté du segment " Energy Networks " s'élève à 4 milliards d'euros sur ce premier semestre contre 3,3 milliards d'euros il y a un an. " Cette performance positive est principalement attribuable à l'accélération des investissements dans l'expansion, la modernisation et la numérisation de l'infrastructure réseau ", explique E.ON.

Le résultat net ajusté s'élève à 1,93 milliard d'euros, soit une augmentation de 10%. Il était anticipé à 1,92 milliard d'euros.

Les capex se sont élevés à 3,2 milliard d'euros, soit une hausse de 11%, dont 2,5 milliards d'euros investis pour ses activités de réseau. L'accent a été encore mis sur l'expansion du réseau et les nouvelles connexions au réseau ainsi que la modernisation et la numérisation de l'infrastructure. En outre, la société a conclu des accords à long terme avec les principaux fabricants européens de composants techniques clés pour ses réseaux électriques en Allemagne, dans le cadre d'une initiative d'approvisionnement à grande échelle.

Suite à sa bonne performance semestrielle, les perspectives 2025 du producteur allemand de gaz et d'électricité sont maintenues : Ebitda compris entre 9,6 et 9,8 milliards d'euros (contre 9,6 milliards d'euros attendus) ; résultat net entre 2,85 et 3,05 milliards d'euros (contre 2,97 milliards d'euros attendus), soit un bénéfice par action se situant entre 1,09 et 1,17 euro.

Pour 2028, E.ON anticipe toujours un Ebitda de 11,3 milliards d'euros, un résultat net d'environ 3,4 milliards d'euros et des capex en cumulé sur 2024-28 de 43 milliards d'euros.

E.ON dit être " bien positionné pour les prochaines années grâce à son programme de croissance et d'investissement ainsi qu'aux efforts continus de numérisation ". L'entreprise prévoit d'investir un total de 43 milliards d'euros entre 2024 et 2028, dont 35 milliards d'euros dans son activité réseau.

