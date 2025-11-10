 Aller au contenu principal
La valeur du jour en Europe - Diageo grimpe à Londres : la nomination de Dave Lewis en tant que DG ravit les investisseurs
information fournie par AOF 10/11/2025 à 11:40

(AOF) - Diageo (+7,73% à 1860 pence) affiche la plus forte hausse du FTSE100 après la nomination ce lundi d'un nouveau directeur général et directeur exécutif. Le numéro 1 mondial des spiritueux a jeté son dévolu sur Dave Lewis, un ancien patron du plus important distributeur britannique, Tesco. Il exercera ses nouvelles fonctions à partir du 1er janvier 2026. Cette nomination intervient après la démission de Debra Crew de son poste de directrice générale en juillet dernier. Elle a été remplacée par intérim par Nik Jhangiani, le directeur financier du groupe. Ce dernier continuera d'endosser ce rôle.

Actuellement président de Haleon, acteur britannique et mondial dans le domaine des soins de santé grand public, depuis sa création en 2022. Dave Lewis quittera ce poste le 31 décembre prochain pour rejoindre Diageo.

Il est également membre non exécutif du conseil d'administration de PepsiCo Inc. Dave Lewis a occupé le poste de PDG du groupe Tesco de 2014 à 2020. Auparavant, il a passé près de trois décennies chez Unilever, où il a occupé des postes au sein du comité exécutif, dirigeant à la fois le marketing et les performances commerciales.

Oddo BHF estime que le choix porté sur Dave Lewis est une bonne nouvelle : "Il est un très bon manager, très apprécié des investisseurs. Pendant la crise de gouvernance chez Danone, Dave Lewis figurait sur notre liste restreinte pour être nommé PDG et les retours des investisseurs à son sujet étaient très bons".

Le broker considère, en outre, que cette bonne nouvelle "devrait soutenir une reprise de l'action, portée par l'espoir d'une meilleure focalisation sur le chiffre d'affaires dans ce contexte difficile pour le secteur des spiritueux".

Réagissant à cette nomination, Jefferies voit aussi d'un bon œil l'arrivée de Dave Lewis car "elle met fin à l'incertitude concernant la transition" à la tête du groupe et marque l'arrivée d'un "dirigeant de poids, doté d'une vaste expérience en matière de construction de marque et de transformation d'entreprise." Il souligne par ailleurs son solide bilan en tant que dirigeant "d'entreprises mondiales de consommation" et de promoteur de la "rigueur opérationnelle et financière".

Le nouveau directeur général aura la lourde tâche de redresser les comptes de Diageo. Début novembre, l'entreprise britannique avait réduit ses objectifs pour l'exercice 2025/2026 en raison d'une faible performance en Amérique du Nord et en Chine au premier trimestre de cet exercice.

Le chiffre d'affaires net sur cette période de trois mois a diminué de 2,2% pour s'établir à 4,9 milliards de dollars. Ce recul reflète en grande partie l'impact négatif des cessions, tandis que l'effet des taux de change a été négligeable.

Le groupe vise une stabilité ou une légère baisse organique de son chiffre d'affaires. La croissance organique du résultat d'exploitation est attendu entre 1 et 6%, lié à l'impact des droits de douane à l'heure actuelle.

Il anticipait auparavant une croissance organique des ventes similaire à celle de l'exercice 2024/2025 (+1,7%). La croissance organique du bénéfice d'exploitation était estimée précédemment autour de 10%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

DIAGEO
1 851,750 GBX LSE +7,25%
