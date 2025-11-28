La valeur du jour en Europe- Delivery Hero galvanisé après des pressions des actionnaires sur la direction

(AOF) - Delivery Hero bondit de 10,21%, à 19,33 euros, à Francfort dans le sillage d'une information de Bloomberg évoquant des pressions exercées par des investisseurs sur la direction du spécialiste allemand des plats cuisinés pour engager une revue stratégique. Cette initiative serait motivée par la consolidation croissante du secteur de la livraison alimentaire. Les principaux actionnaires, dont le fond spéculatif hongkongais Aspex Management, pousseraient ainsi la direction à envisager la vente de l'entreprise ou de certaines de ses activités.

Mi-novembre, la société allemande a dévoilé ses résultats comptant pour le troisième trimestre, enregistrant un volume brut de marchandises (GMV) en hausse de 7 % sur un an, à 12,2 milliards d'euros, et un chiffre d'affaires total en hausse de 22 % sur un an, à 3,7 milliards d'euros.

Cette croissance a été portée par le développement de la logistique de livraison propre du Groupe, de ses solutions AdTech, de ses marchés verticaux intégrés et de ses programmes d'abonnement.

La marge brute a continué de progresser de 40 points de base sur un an pour atteindre 8,0 %. La trésorerie s'élevait à 2,2 milliards d'euros à la fin du trimestre, confirmant la solidité de sa situation financière.

Delivery Hero, dont le titre recule de près de 30% depuis le début de l'année, a confirmé ses prévisions pour l'exercice 2025.

