 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 105,95
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour en Europe- Delivery Hero galvanisé après des pressions des actionnaires sur la direction
information fournie par AOF 28/11/2025 à 11:50

(AOF) - Delivery Hero bondit de 10,21%, à 19,33 euros, à Francfort dans le sillage d'une information de Bloomberg évoquant des pressions exercées par des investisseurs sur la direction du spécialiste allemand des plats cuisinés pour engager une revue stratégique. Cette initiative serait motivée par la consolidation croissante du secteur de la livraison alimentaire. Les principaux actionnaires, dont le fond spéculatif hongkongais Aspex Management, pousseraient ainsi la direction à envisager la vente de l'entreprise ou de certaines de ses activités.

Mi-novembre, la société allemande a dévoilé ses résultats comptant pour le troisième trimestre, enregistrant un volume brut de marchandises (GMV) en hausse de 7 % sur un an, à 12,2 milliards d'euros, et un chiffre d'affaires total en hausse de 22 % sur un an, à 3,7 milliards d'euros.

Cette croissance a été portée par le développement de la logistique de livraison propre du Groupe, de ses solutions AdTech, de ses marchés verticaux intégrés et de ses programmes d'abonnement.

La marge brute a continué de progresser de 40 points de base sur un an pour atteindre 8,0 %. La trésorerie s'élevait à 2,2 milliards d'euros à la fin du trimestre, confirmant la solidité de sa situation financière.

Delivery Hero, dont le titre recule de près de 30% depuis le début de l'année, a confirmé ses prévisions pour l'exercice 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

DELIV HERO
20,310 EUR XETRA +15,79%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/11/2025 à 11:50:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank