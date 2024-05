La valeur du jour en Europe - Commerzbank : le bénéfice net au plus haut depuis plus de 10 ans

(AOF) - L'action Commerzbank (+5,20% à 15,07 euros) affiche la plus forte hausse de l’indice Dax40, soutenue par des résultats meilleurs qu’anticipé. Il s’agit du profit trimestriel le plus élevé de la banque allemande depuis plus de 10 ans. La dernière fois que le bénéfice net a été plus élevé, c'était au premier trimestre de l'exercice 2011. La concurrente de Deutsche Bank a profité de revenus d'intérêts plus élevés que prévu et de coûts plus faibles. Elle prévoit désormais 8,1 milliards d'euros de revenus d'intérêts contre un objectif de 7,9 milliards d'euros dévoilé en février.

Le bénéfice net a progressé de 28,8% à 747 millions d'euros, dépassant le consensus s'élevant à 652 millions d'euros. Le profit opérationnel a également nettement dépassé le consensus en progressant de 23,8% à 1,084 milliards d'euros. Il est supérieur de 7% aux attentes.

Commerzbank a dévoilé un coût du risque de 76 millions d'euros contre 68 millions d'euros, un an auparavant. Le marché s'attendait cependant à ce qu'il soit plus élevé à 108 millions d'euros.

Les revenus ont augmenté de 3% à 2,747 milliards d'euros grâce à revenus d'intérêts en progression de 9,2% à 2,126 milliards d'euros.

Dans le même temps, ses coûts ont reculé de 8% à 1,588 milliard d'euros. Le coefficient d'exploitation a diminué pour atteindre 58 % au premier trimestre (65 % au premier trimestre 2023), ce qui est inférieur à l'objectif d'environ 60 % pour l'ensemble de l'année 2024.

Le ratio de fonds propres durs (CET1) s'est renforcé de 20 points de base sur le trimestre à 14,9% et il est attendu à plus de 14% cette année. Il a dépassé de 30 points de base les attentes.

Commerzbank maintient ses perspectives pour l'exercice 2024. L'objectif de la banque est de réaliser un bénéfice net supérieur à celui de l'année précédente, ce qui est toutefois soumis à l'évolution future des charges de crédits en francs suisses de la mBank. Elle a aussi réaffirmé son objectif d'un taux de distribution d'au moins 70 % pour 2024.

