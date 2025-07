La valeur du jour en Europe - BP se distingue en tête du marché londonien

(AOF) - L'action du groupe pétrolier BP (+1,97% à 396,25 pence) domine l'indice FTSE 100 à la faveur d'un point d'activité favorable qui tranche avec la mauvaise surprise de Shell en début de semaine. Le groupe britannique a indiqué que sa production dans l'amont sera supérieure à son niveau du premier trimestre, mais également que le repli des cours des hydrocarbures pénaliserait ses résultats, de même que des dépréciations.

Entre avril et juin, BP prévoit désormais une hausse de sa production de pétrole et une légère augmentation de la production dans les secteurs du gaz et de l'énergie à faible teneur en carbone. Dans ces derniers secteurs, la baisse des prix aura un impact négatif compris entre 100 et 300 millions de dollars.

S'agissant du pétrole, l'impact défavorable est attendu entre 600 et 800 millions de dollars. Le cours du Brent s'est établi en moyenne à 67,88 dollars le baril au deuxième trimestre 2025, contre 75,73 dollars le baril au premier trimestre 2025, a précisé la société. La major britannique met également en cause " les effets du mix de la production et les décalages de prix sur la production dans le golfe d'Amérique et les Emirats arabes unis.

Concernant le segment Clients et Produits, BP prévoit une augmentation saisonnière des volumes et l'amélioration des marges sur les carburants par rapport au premier trimestre pour l'activité Clients. L'activité Produits devrait profiter de marges de raffinage plus élevées, dont l'impact positif est anticipé entre 300 et 500 millions de dollars. Les résultats du négoce de pétrole devraient être solides.

Enfin, le concurrent de TotalEnergies a prévenu que ses comptes du deuxième trimestre devraient enregistrer des dépréciations d'actifs de l'ordre de 500 millions à 1,5 milliard de dollars après impôt, attribuables à l'ensemble des segments.