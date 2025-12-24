 Aller au contenu principal
La valeur du jour en Europe - BP cède 65% de Castrol à Stonepeak pour près de 6 milliards de dollars
information fournie par AOF 24/12/2025 à 10:52

(AOF) - BP (+0,01% à 427,40 pence) est quasiment stable au sein de l'indice FTSE 100 après l'annonce d'une opération de cession ce mercredi. Le groupe pétrolier britannique a trouvé un accord pour la vente d'une participation de 65% dans Castrol (sa filiale britannique spécialisée dans la vente de lubrifiants pour moteurs) à Stonepeak (société d'investissement américaine) pour une valeur d'entreprise (VE) estimée à 10,1 milliards de dollars. Cela représente un multiple implicite de 8,6x la VE/EBITDA des douze derniers mois, reflétant la solidité de Castrol et son potentiel de croissance future.

Ce multiple signifie que Stonepeak a accepté de payer un prix correspondant à 8,6 fois les profits opérationnels (Ebitda) réalisés par Castrol sur les 12 derniers mois. Pour le marché, c'est un signal de confiance dans la rentabilité et la croissance future de la marque Castrol.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

Produit net de près de 6 milliards de dollars

Cette opération devrait générer pour BP un produit net total d'environ 6 milliards de dollars. La compagnie pétrolière et gazière a indiqué que l'intégralité de ces fonds sera utilisée pour réduire sa dette nette. Ce montant comprend une avance de 800 millions de dollars de dividendes que BP aurait dû toucher plus tard sur les 35% de parts qu'il conserve.

En outre, cette cession est une étape majeure du plan de BP visant à devenir une entreprise "plus simple, plus agile et plus rentable" et à poursuivre son objectif de désendettement en espérant atteindre sa fourchette cible de 14-18 milliards de dollars d'ici fin 2027 (contre 26,1 milliards dollars au troisième trimestre 2025).

Bien que la valeur globale de l'activité de Castrol soit de 10,1 milliards de dollars, la valeur nette de ses actions (= valeur des capitaux propres) est fixée à 8 milliards de dollars, après avoir soustrait 1,8 milliard de dollars (qui appartiennent aux actionnaires minoritaires, principalement ceux de la filiale Castrol India, cotée en bourse) et 300 millions de dollars de dettes et d'obligations diverses.

Ainsi, BP monétise immédiatement une grande partie de la valeur de Castrol (y compris des revenus futurs) tout en restant actionnaire minoritaire.

Création d'une coentreprise

A l'issue de cette opération, une nouvelle structure commune sera créée. Sa répartition sera la suivante : 65% pour Stonepeak (le nouvel actionnaire majoritaire), 35% pour BP (qui reste partenaire).

La participation conservée par BP lui permet de rester exposé au plan de croissance de Castrol pour les années à venir. Cette filiale de BP affiche une solide performance : neuf trimestres consécutifs de croissance des bénéfices par rapport à l'année précédente. En restant actionnaire à 35%, BP touchera sa part des profits futurs.

Après une période d'incessibilité (lock-up) de deux ans, le groupe pétrolier britannique aura la possibilité de vendre ses 35% de parts restants dans Castrol. Dans le détail, pendant les deux premières années, BP a l'interdiction de vendre ses 35% restants. Cela garantit une stabilité à la nouvelle entreprise le temps que Stonepeak prenne ses marques.

Valeurs associées

BP
428,200 GBX LSE +0,16%
