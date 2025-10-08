 Aller au contenu principal
CAC 40
8 038,33
+0,80%
La valeur du jour en Europe BMW lance un avertissement sur résultats principalement à cause de la Chine
information fournie par AOF 08/10/2025 à 11:16

(AOF) - BMW (- 8,21 %, à 80,30 euros) trébuche lourdement à Francfort après avoir révisé à la baisse certains de ses objectifs financiers annuels en raison d’une activité en Chine décevante mais aussi des droits de douane. Sur les neuf premiers mois de l’année, l’objectif de croissance des volumes dans l’Empire du Milieu est inférieur aux prévisions. Entre janvier et septembre, les ventes de BMW et Mini dans le pays ont reculé de 11,2 %, à 464 971 unités. Au troisième trimestre, le rythme de la décroissance a toutefois ralenti avec une baisse de seulement 0,4 %, à 147 121 unités.

Sur l'ensemble des zones géographiques, les ventes du groupe sont en hausse de 2,4 %, à 1 795 894 unités, sur les neuf premiers mois de l'année, et de 8,8 %, à 588 300 véhicules, sur la période de juillet à septembre.

À titre de comparaison, entre janvier et septembre, les ventes de Mercedes-Benz en Chine se sont affaissées de 18 %, à 418 300 voitures, et de 27 %, à 125 100 unités, sur le troisième trimestre.

BMW a également identifié une autre crainte pour le marché chinois : la baisse des commissions des banques locales sur les produits financiers, nécessitant un soutien accru des concessionnaires.

Enfin, le dernier élément qui a conduit la direction du groupe allemand à lancer un avertissement sur résultats, ce sont les droits de douane. Le constructeur automobile estime désormais que les remboursements de droits de douane auprès des autorités américaines et allemandes, totalisant un montant de plusieurs millions de dollars, ne seront pas perçus en 2025, mais plutôt l'année prochaine.

Des objectifs en baisse, les analystes ne semblent pas trop surpris

Face à tous ces éléments négatifs, la marge d'exploitation du segment Automobile devrait se situer entre 5 et 6 %, contre une précédente fourchette allant de 5 à 7 %. Parallèlement, la rentabilité des capitaux investis (ROCE) du même segment est attendue entre 8 et 10 %. Auparavant, le groupe l'attendait entre 9 et 13 %. Enfin, le bénéfice avant impôts devrait être en légère baisse, alors qu'il était attendu stable lors d'une précédente estimation.

Chez RBC Capital, on estime que même si elle est décevante, la baisse des volumes en Chine est compréhensible. Partant, la recommandation sur le titre BMW est maintenue à Performance sectorielle, avec une cible de 87 euros.

Pour Jefferies, les deux principaux risques (le marché chinois et le calendrier des droits de douane) qui étaient déjà bien identifiés, se sont matérialisés. L'avis de la banque américaine est à l'Achat, avec un objectif de cours de 92 euros.

De son côté, UBS ne se trompe pas en indiquant que la réaction du titre BMW devrait être négative après ces annonces, car les éléments liés à la Chine ne sont pas ponctuels. La banque suisse insiste toutefois sur les fondamentaux du groupe : un cycle d'investissement favorable, les produits de nouvelle génération dont la contribution aux bénéfices est sous-estimée et enfin, une politique d'allocation de capital attractive. Le conseil d'UBS reste à l'Achat, et l'objectif de cours à 103 euros.

L'ensemble du secteur automobile recule en Europe à la suite de cet avertissement.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

BMW
80,360 EUR XETRA -8,14%
MERCEDES-BENZ GROUP
53,490 EUR XETRA -3,05%
RENAULT
35,2600 EUR Euronext Paris -2,49%
STELLANTIS
9,3800 EUR Euronext Paris -0,55%
VOLKSWAGEN VZ
91,120 EUR XETRA -2,06%
