La valeur du jour en Europe - Barclays bien orientée grâce à un troisième trimestre solide

(AOF) - L'action Barclays s'adjuge 3,66% à 246,87 pence et se place sur la dernière marche du podium de l'indice FTSE100. La banque britannique a dévoilé une performance trimestrielle plus solide que prévu grâce en particulier à ses activités de banque de détail au Royaume-Uni et la banque d'investissement. Barclays a en outre légèrement revu à la hausse son objectif de revenus nets d'intérêt pour cette année à plus de 11 milliards de livres sterling contre environ 11 milliards auparavant.

Au troisième trimestre, le bénéfice imposable, qui sert de référence pour les sociétés britanniques, a augmenté de 18% à 2,23 milliards de livres, surpassant le consensus de 1,97 milliard de livres. UBS précise que les deux-tiers s'explique par la bonne performance des métiers de la banque de détail au Royaume-Uni (BUK). Jefferies souligne qu'aussi bien les coûts que les revenus étaient meilleurs que prévu.

Les provisions pour créances douteuses de Barclays sont passées en un an de 433 millions de livres à 374 millions de livres.

Ses revenus ont progressé de 5% à 6,547 milliards de livres, dépassant également les attentes : 6,46 milliards de livres. Ils ont été soutenus par sa banque d'investissement dont les revenus ont augmenté de 6% à 2,85 milliards de livres. La banque de détail au Royaume-Uni a enregistré une croissance de 4% à 1,945 milliard de livres.

Cette année, la banque britannique cible une rentabilité (ROTE) supérieure à 10% et un ratio de fonds propres durs (CET1) entre 13% et 14%.

Son ROTE est attendu à plus de 16% en 2026 et le ratio CET 1 entre 13% et 14%. Barclays prévoit de verser au moins 10 milliards de livres entre 2024 et 2026 via des rachats d'actions et des dividendes.

