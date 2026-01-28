La valeur du jour en Europe - ASML entouré pour sa publication solide et ses redistributions généreuses

(AOF) - ASML s’adjuge près de 5% ce matin à la Bourse d’Amsterdam, porté par une publication solide de l’équipementier pour l’industrie des semi-conducteurs. Le groupe a notamment bénéficié de commandes dynamiques, lui permettant d’afficher une générosité accrue envers ses actionnaires.

Sur son 4e trimestre 2025, ASML a vu son BPA s'établir à 7,35 euros, légèrement inférieur au consensus de 7,61 EUR selon Oddo BHF, mais avec une marge brute de 52,2% et des revenus de 9,7 MdsEUR, contre 52% et 9,6 MdsEUR en consensus d'après le bureau d'études.

Surtout, Oddo BHF souligne que les prises de commandes du groupe néerlandais, en forte hausse à 13,2 MdsEUR sur le trimestre, ont largement dépassé les près de 7 MdsEUR anticipés en moyenne par les analystes.

"Aussi, nous nous attendons à ce que 2026 soit une nouvelle année de croissance pour l'activité d'ASML, largement tirée par une augmentation significative des ventes en EUV et une progression de notre activité de base installée", affirme son CEO Christophe Fouquet.

La direction anticipe pour le trimestre en cours un chiffre d'affaires entre 8,2 et 8,9 MdsEUR, à comparer à un consensus pré publication de 7,9 MdsEUR selon Oddo BHF, ainsi qu'une marge brute entre 51 et 53%.

A l'occasion de cette publication globalement de très bonne facture, ASML a fait part d'un nouveau programme de rachats d'actions pour jusqu'à 12 MdsEUR, dont la mise en oeuvre s'étendra jusqu'à la fin de l'année 2028.

ASML affiche aussi son intention d'augmenter de 17% son dividende par action, le portant à 7,50 EUR au titre de l'exercice écoulé, dont deux acomptes de 1,60 EUR déjà payés, un autre de 1,60 EUR à venir, puis un solde de 2,70 EUR.

"Nous restons positifs sur le nom qui, de notre point de vue, demeure un acteur clé du secteur à long terme, en dépit d'une valorisation désormais plus riche", estime Oddo BHF, qui reste donc à "surperformance" sur ASML avec un objectif de cours de 1 400 EUR.

