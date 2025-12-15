La valeur du jour en Europe - argenx abandonne des essais de phase 3, l'action plonge

(AOF) - argenx (-7,12%, à 699,60 euros) dévisse fortement en Bourse et signe, de loin, la plus forte baisse du BEL 20, le principal indice en Belgique. La société dédiée à l’immunologie a annoncé que les études de phase 3 évaluant l’Efgartigimod en formulation sous-cutanée chez des adultes atteints d’orbitopathie thyroïdienne (TED) modérée à sévère seront interrompues. Cette décision a été prise après la recommandation d’un comité indépendant de surveillance des données d’arrêter les essais.

" Nous sommes déçus que les études n'aient pas atteint le résultat que nous souhaitions et nous exprimons tout particulièrement notre empathie envers les patients vivant avec la TED et à la recherche de nouveaux traitements pour cette maladie difficile " a indiqué Luc Truyen, directeur médical d'argenx.

La société a toutefois précisé que son traitement avait montré un profil de sécurité et de tolérance favorable, et qu'aucun nouveau signal de sécurité n'avait été identifié.

Pour All Invest Securities, cette décision " constitue un revers stratégique dans l'expansion de Vyvgart au-delà de ses indications phares en neurologie et en hématologie ". Vyvgart est le nom commercial de l'Efgatigimod.

Pour KBC Securities, cette nouvelle est évidemment " décevante ", mais, toujours selon les analystes, la baisse du titre est considérée comme une opportunité d'achat. Ils ont notamment maintenu leur recommandation à Acheter sur l'action argenx. Ils rappellent également que la société à d'autres projets en cours et des résultats de quatre autres essais de phase 3 sont attendus en 2026.

