La valeur du jour en Europe - Anglo American ne cède pas aux sirènes de BHP : le projet de fusion à l'abandon

(AOF) - Ce lundi, le groupe minier australien BHP a annoncé qu'il ne rachètera pas Anglo American, à la suite de dernières discussions préliminaires avec le conseil d'administration de son concurrent britannique. BHP précise qu'il était convaincu qu'une fusion avec Anglo American aurait présenté de solides avantages stratégiques et créé de la valeur pour les deux groupes. Le producteur australien de fer, diamants, uranium, charbon, pétrole et bauxite reste optimiste quant à sa propre stratégie de croissance organique. A Londres, Anglo American grappille 0,11% à 2713 pence, après cette annonce.

Selon Oddo BHF, "BHP a indiqué hier soir avoir renoncé à déposer une nouvelle offre sur Anglo American, quelques heures après que Reuters et Bloomberg avaient dévoilé l'existence d'une nouvelle approche. Le premier groupe minier mondial confirme avoir tenu des discussions préliminaires avec le conseil d'administration d'Anglo sans détailler les raisons qui l'ont conduit à renoncer à son offre".

En outre, le broker avance surtout que les avancées de la fusion entre Anglo et Teck (entreprise minière canadienne spécialisée dans l'extraction, la transformation et la distribution du plomb, du zinc et du charbon) ont contraint BHP à agir rapidement : "les actionnaires d'Anglo et Teck doivent se prononcer sur l'opération le 9 décembre, date après laquelle il aurait été plus difficile de faire dérailler la fusion. Une fois la fusion finalisée au premier semestre 2027, cela sera encore plus difficile car le nouveau groupe Anglo Teck aura son siège au Canada, pays qui exerce un contrôle sourcilleux sur les investissements étrangers dans l'industrie minière".

BHP : une première offre en avril 2024

En avril 2024, le conseil d'administration d'Anglo American et ses conseillers avaient annoncé le rejet de la première offre de rachat de BHP pour 31,1 milliards de livres. Il y a plus d'un an, le groupe britannique, après examen de cette offre, avait conclu que celle-ci "sous-évaluait considérablement Anglo American et ses perspectives d'avenir".

Cette proposition comprenait une offre de rachat de toutes les actions d'Anglo American par BHP. Elle aurait été précédée par des cessions séparées des filiales cotées en bourse d'Anglo : Kumba Iron Ore Limited et Amplats (American Platinum Limited), deux sociétés basées en Afrique du Sud.

Pour BHP, l'objectif de cette potentielle opération était de donner naissance à la plus grande société minière de cuivre au monde.

"La proposition de BHP est opportuniste et ne valorise pas les perspectives d'Anglo American, tout en diluant de manière significative la valeur relative de la participation à la hausse des actionnaires d'Anglo American par rapport à celle des actionnaires de BHP. La structure proposée est également très peu attrayante, créant une incertitude substantielle et un risque d'exécution supporté presque entièrement par Anglo American, ses actionnaires et ses autres parties prenantes", expliquait en avril 2024 Stuart Chambers, président d'Anglo American.

Suite à un premier refus, BHP en a soumis une deuxième entièrement en actions le 7 mai 2024, de 34 milliards de livres sterling. Cette proposition révisée a été rejetée par ce conseil d'administration le 13 mai.

Une troisième offre avait été ensuite déposée le 22 mai 2024. Une fois encore, le conseil d'administration d'Anglo American campait sur sa position en la rejetant à l'unanimité.

Baader Europe estime que "BHP a réagi très tardivement et sa tentative de s'immiscer dans l'accord Anglo-Teck était un signe de désespoir, car le plus grand groupe minier mondial n'a pas réussi à acquérir des réserves de cuivre importantes depuis l'échec de sa première tentative sur Anglo en 2024. De plus, le fait que son rival de toujours, Rio Tinto, semble avancer plus rapidement en termes d'initiatives stratégiques aurait mis BHP sous pression".