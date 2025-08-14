La valeur du jour en Europe - Adyen lanterne rouge de l'AEX 25 : abandon de son objectif annuel de ventes

(AOF) - Adyen (-17,34%, à 1 211 euros) est lourdement sanctionné à la Bourse d’Amsterdam. L'entreprise néerlandaise spécialisée dans les solutions de paiement et des services financiers occupe la dernière place au sein de l'indice AEX 25, après la publication de résultats au premier semestre inférieurs aux attentes et la révision à la baisse de son objectif de ventes pour l'année 2025. Sur les six premiers mois de l’année, Adyen a vu son chiffre d’affaires progresser de 20%, à 1,093 milliard d’euros, mais les analystes tablaient sur un niveau légèrement supérieur : 1,11 milliard d'euros selon LSEG.

La hausse du chiffre d'affaires net a été soutenue par " une augmentation de la part de portefeuille auprès des clients existants ".

Le groupe néerlandais précise que " sa croissance a été freinée par les modifications des droits de douane américains, qui ont particulièrement pesé sur les gros commerçants en ligne basés dans la zone Asie-Pacifique ".

De son côté, l'Ebitda a augmenté de 28% pour atteindre 543,7 millions d'euros, pour une marge d'Ebitda de 50%, contre 46% au premier semestre 2024. Il était attendu à 550,8 millions d'euros. Enfin, le bénéfice net s'est élevé à 481 millions d'euros, soit une augmentation de 17%.

Parallèlement, le volume traité par Adyen a atteint 649 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, en croissance de 5% sur un an.

Adyen précise que si ses progrès ont été globalement conformes aux attentes sur la période, une partie de ses clients a été affectée par des pressions externes. " Les modifications des droits de douane américains ont particulièrement pesé sur le commerce en ligne, tandis que les fluctuations monétaires ont également impacté nos résultats ", souligne le groupe néerlandais.

" Au premier semestre, notre exécution rigoureuse a permis une croissance continue dans toutes les régions et tous les secteurs d'activité, même si certains clients ont dû faire face à un environnement opérationnel plus difficile. Face à l'évolution de la dynamique du marché, la capacité d'adaptation devient aussi importante que la capacité de croissance ", a expliqué Ethan Tandowsky, le directeur financier d'Adyen.

Suite à cette publication, son concurrent Worldline enregistre une des plus fortes baisses au sein de l'indice SBF 120. La société perd 1,38% à 2,92 euros.

Perspectives décevantes

Adyen est sanctionné par les investisseurs en raison de ses perspectives. Le groupe estime que l'environnement macro-économique est devenu de plus en plus incertain.

Lors de la publication des résultats du second semestre 2024, le groupe anticipait une légère accélération de la croissance de son chiffre d'affaires net annuel pour 2025, en supposant une croissance stable du volume de marché. Ce dernier a connu une hausse inférieure aux prévisions de l'entreprise au cours des six premiers mois de l'année. Par conséquent, Adyen estime qu'il est désormais " improbable d'obtenir l'accélération prévue ". Cette tendance devrait même se poursuivre jusqu'à la fin de l'année.

Les objectifs financiers ont toutefois été confirmés et la croissance du chiffre d'affaires net est toujours attendue entre 25 et 30% jusqu'en 2026 inclus et la marge d'Ebitda devrait être supérieure à 50% en 2026.

