La valeur du jour à Wall Street - Warner Bros Discovery à l'étude d'une offre de Netflix essentiellement en numéraire

(AOF) - Warner Bros Discovery avance de 1,11% à 24,13 euros sur la place new-yorkaise après avoir reçu une deuxième série d'offres. Le géant américain du divertissement annonce avoir reçu une proposition principalement en numéraire de la part de Netflix , dans le cadre d'une vente aux enchères, signale Reuters. Les offres sont fermes, ce qui donne au conseil d'administration la possibilité d'approuver rapidement un accord si les conditions sont réunies, bien qu'elles n'aient pas été qualifiées de définitives, a précisé Reuters qui s'appuie sur une source au fait du dossier.

Netflix avait déjà présenté, mi-novembre, une première proposition, de même que le câblo-opérateur Comcast et la nouvelle entité Paramount Skydance, née du rachat du premier par le second, finalisé début août.

La semaine dernière, le géant américain du divertissement avait demandé aux candidats de présenter des offres améliorées d'ici le 1er décembre.

Warner Bros Discovery, qui abrite CNN, HBO Max et la franchise "Harry Potter", a annoncé son intention de se scinder en deux entités distinctes, l'une regroupant ses studios et ses activités de streaming, l'autre ses réseaux de télévision par câble.

Au troisième trimestre, la firme californienne a manqué les attentes, les recettes totales ayant chuté de 6 % pour atteindre 9,05 milliards de dollars, contre un consensus de 9,15 milliards de dollars. Warner Bros a déclaré une perte de 6 cents par action, contre un bénéfice net de 5 cents un an plus tôt et une prévision de 4 cents. 2,3 millions de nouveaux abonnés au streaming dans le monde ont été enregistrés sur la période, contre 2,75 millions attendus.

Le groupe s'attend à ce que le premier semestre 2026 subisse un impact encore plus marqué.

Depuis le début de l'année, le titre grimpe de 127%.