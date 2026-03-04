Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec précisions sur Bayer, Symrise, Vistry)

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* DASSAULT AVIATION AM.PA a annoncé mercredi anticiper une hausse de son chiffre d'affaires en 2026, attendu autour de 8,5 milliards d'euros, avec la livraison prévue de 28 Rafale et 40 Falcon, après avoir enregistré un chiffre d'affaires ajusté à 7,42 milliards d'euros.

* SCOR SCOR.PA a fait état mercredi d'un ratio de solvabilité dans le haut de sa fourchette cible, le réassureur français citant une génération de capital opérationnel "robuste", malgré des revenus d'assurance P&C en baisse sur un an.

* SANOFI SASY.PA - La société chinoise Sino Biopharmaceutical 1177.HK a annoncé mercredi que sa filiale Chia Tai Tianqing Pharmaceutical avait signé un accord de licence mondial exclusif avec le laboratoire pharmaceutique français, d'une valeur pouvant atteindre 1,53 milliard de dollars. Cet accord donne au géant pharmaceutique européen les droits sur un médicament contre le cancer du sang qui a été approuvé par les autorités réglementaires chinoises le mois dernier.

* SECTEUR DES VOYAGES - Les valeurs liées à l'industrie des voyages restent à surveiller après deux séances de fortes pertes dues au conflit au Moyen-Orient, qui fait grimper les prix du pétrole et perturbe les liaisons aériennes

Les prix des vols entre l'Asie et l'Europe ont grimpé en flèche après la fermeture des principaux hubs du Moyen-Orient, dont Dubaï, l'aéroport international le plus fréquenté au monde, tandis que les sites web des compagnies aériennes indiquent que les billets pour de nombreuses liaisons sont complets pour plusieurs jours.

Les secteurs de la DÉFENSE et de l'ÉNERGIE sont également à surveiller dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

* DASSAULT SYSTEMES DAST.PA - Goldman Sachs abaisse da recommandation à "neutre" contre "acheter".

* ACCOR ACCP.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* THALES TCFP.PA - JP Morgan a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surpondération".

* NEXANS NEXS.PA - Barclays a relevé sa recommandation à "surpondération" contre "pondération en ligne".

* EMEIS EMEIS.PA - Alphavalue a relevé sa recommandation à "réduire" contre "vendre".

* ASMI ASMI.AS - Le fabricant néerlandais de puces électroniques a déclaré mardi qu'il prévoyait une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2026 à environ 830 millions d'euros et anticipait une poursuite de la croissance pour le reste de l'année.

* ADIDAS ADSGn.DE - Le fabricant allemand d'articles de sport a déclaré mercredi qu'il prévoyait une augmentation de son bénéfice d'exploitation à environ 2,3 milliards d'euros cette année, malgré l'impact négatif d'environ 400 millions d'euros des droits de douane américains et l'évolution défavorable des taux de change.

Le groupe a par ailleurs proposé que Nassef Sawiris devienne son nouveau président, succédant ainsi à Thomas Rabe dans le poste.

* CONTINENTAL CONG.DE - Le fournisseur allemand de pièces automobiles a publié mercredi des prévisions globalement stables pour 2026 en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité dans son activité principale, les pneumatiques, dans un contexte de demande toujours instable.

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI devrait finaliser mercredi une liste de candidats pour la nomination d'un nouveau conseil d'administration qui n'inclura pas l'actuel directeur général Luigi Lovaglio, a déclaré une source proche du dossier.

* BANCO BPM BAMI.MI - La banque italienne a dévoilé mardi la liste des candidats que son conseil d'administration sortant proposera pour son renouvellement en avril, y compris l'actuel directeur général et président, qui devraient tous deux obtenir un nouveau mandat de trois ans.

La liste ne comprend aucun représentant du principal actionnaire, CREDIT AGRICOLE CAGR.PA , ce qui indique que le groupe bancaire français pourrait présenter sa propre liste afin de renforcer son influence dans le cadre des nouvelles règles de nomination du conseil d'administration du groupe italien.

* BAYER BAYGn.DE - Le groupe pharmaceutique et phytosanitaire allemand a publié une prévision de bénéfice pour 2026 inférieure aux attentes, dans un contexte des litiges coûteux et d'une lourde dette financière.

* TRATON 8TRA.DE - La division camions de Volkswagen

VOWG.DE a dit mercredi qu'elle prévoyait une amélioration de son chiffre d'affaires pour 2026, avec un rendement des ventes similaire à celui de 2025.

* SYMRISE SY1G.DE - La société allemande a publié mercredi une croissance organique de 2,8% de son chiffre d'affaires en 2025, les mesures d'efficacité et la hausse de la demande dans ses principaux secteurs d'activité ayant permis de compenser les effets négatifs des taux de change.

* SANTANDER SAN.MC - L'acquisition de Webster Financial

WBS.N par la banque espagnole pourrait être bloquée par la menace du président Donald Trump de suspendre les échanges commerciaux avec l'Espagne, a averti mardi l'analyste Mike Mayo de Wells Fargo dans une note adressée à ses clients.

* NOVO NORDISK NOVOb.CO - L'agence américaine du médicament (FDA) a de nouveau mis en garde mardi le laboratoire danois au sujet d'une publicité destinée aux consommateurs de son médicament vedette contre le diabète, Ozempic, affirmant qu'elle contenait des allégations fausses et trompeuses.

* VISTRY VTYV.L - Le constructeur immobilier britannique a annoncé mercredi que son directeur général et président Greg Fitzgerald avait l'intention de démissionner et que ses fonctions seraient séparées après son départ.

