La valeur du jour à Wall Street - Verizon au beau fixe après le relèvement de ses objectifs de bénéfices annuels

(AOF) - Plus forte progression de l'indice Dow Jones, Verizon bondit de 4,49% à 42,68 dollars à la faveur du relèvement de ses objectifs de bénéfices annuels, embarquant dans son sillage T-Mobile (+2,22%) et AT&T (+2,02%). La société de télécommunications américaine a dégagé au deuxième trimestre un bpa ajusté de 1,22 dollar, contre 1,15 dollar un an plus tôt, supérieur au consensus qui ciblait 1,19 dollar. L'Ebitda ajusté ressort en augmentation de 4% à 12,8 milliards de dollars tandis que le chiffre d'affaires s'élève à 34,5 milliards de dollars contre 33,74 milliards de dollars attendus.

L'entreprise basée dans l'Etat de New-York, a, par ailleurs, enregistré une baisse surprise de 9 000 abonnés mensuels à des services sans fil pour la période avril-juin (contre +13 000 abonnés attendus), en raison de la perte d'utilisateurs après les hausses de prix de janvier.

Côté perspectives, Verizon anticipe désormais des hausses de 1 à 3% de son BPA ajusté (au lieu de 0 à 3% précédemment) et de 2,5 à 3,5% de son EBITDA ajusté (et non plus de 2 à 3,5%). Le groupe maintient sa prévision de croissance du chiffre d'affaires des services mobiles, attendue entre 2% et 2,8% sur l'exercice en cours.

L'opérateur télécoms prévoit aussi un free cash-flow annuel de 19,5 à 20,5 milliards de dollars (au lieu de 17,5 à 18,5 milliards il y a trois mois) pour une croissance des revenus totaux des services mobiles toujours anticipée de 2 à 2,8%.

"Notre solide exécution opérationnelle au premier semestre, conjuguée à une réforme fiscale favorable, nous donne la confiance nécessaire pour relever nos prévisions pour l'année entière ", a déclaré le directeur financier Tony Skiadas lors de la conférence téléphonique sur les résultats.