La valeur du jour à Wall Street Rachat de WBD : coup de théâtre avec la contre-offre de Paramount Skydance

(AOF) - Le rachat annoncé vendredi de Warner Bros Discovery par Netflix pour 83 milliards de dollars est loin d'être un long fleuve tranquille. Et pour cause, il connait son premier grand rebondissement avec une contre-offre hostile de Paramount Skydance (+3,70% à 13.86 dollars) pour un montant de 108,4 milliards de dollars en vue de s'offrir les services du géant américain du divertissement. Dans ce contexte, ce dernier bondit de 6,60% à 27,80 dollars. De son côté, Netflix recule de 3,90% à 96,33 dollars.

Contrairement à Netflix, qui ne prendrait le contrôle que du studio Warner Bros et de la plateforme de streaming HBO Max, Paramount Skydance lorgne pour sa part l'ensemble des actifs de WBD, incluant son portefeuille de chaînes de télévision.

Paramount Skydance propose 30 dollars par action, une offre déjà rejetée par WBD la semaine précédente. L'opération serait financée par la famille Ellison, RedBird Capital et 54 milliards de dollars d'engagements de dette provenant de plusieurs grandes institutions financières.

" Nous présentons notre offre directement aux actionnaires afin de leur donner la possibilité d'agir dans leur propre intérêt et de maximiser la valeur de leurs actions ", a insisté David Ellison dans un communiqué de presse.

Le patron de Paramount Skydance est proche de Donald Trump qui a estimé hier que cette acquisition " pourrait être un problème " alors que le géant du streaming a déjà " une très grosse part de marché ". " Je serai impliqué dans la décision " des régulateurs sur ce rachat, a encore dit le locataire de la Maison Blanche, à son arrivée pour une cérémonie de remises de récompenses à Washington.

Dans un document déposé auprès de la SEC, Paramount Skydance précise que cette transaction ne nécessitera par l'approbation du Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), le chinois Tencent ne participant plus au financement. Les autres partenaires financiers externes (le Fonds d'investissement public (Arabie saoudite), L'imad Holding Company PJSC (Abou Dhabi), Qatar Investment Authority (Qatar) et Affinity Partners (Jared Kushner, gendre de Donald Trump)) ont, eux, accepté de renoncer à tous les droits de gouvernance, y compris la représentation au conseil d'administration, associés à leurs participations sans droit de vote.

Au troisième trimestre, Paramount Skydance a publié une perte nette de 0,01 dollar par action diluée contre un résultat nul un an plus tôt. Les analystes anticipaient un bénéfice de 0,40 dollar. Le chiffre d'affaires sur la période de trois mois close au 30 septembre a reculé à 4,12 milliards de dollars, contre 6,73 milliards l'année précédente et un consensus de 6,86 milliards de dollars.

Pour le quatrième trimestre, l'entreprise table sur un chiffre d'affaires compris entre 8,1 milliards et 8,3 milliards de dollars, alors que les analystes anticipent 7,84 milliards.

Paramount Skydance, dont l'activité se concentre sur le monde du cinéma, de la télévision, de l'édition et des médias numériques, prévoit également un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars et plus de 1,5 milliard de dollars d'investissements supplémentaires dans les programmes en 2026.

Paramount Global et Skydance Media ont achevé leur fusion de 8,4 milliards de dollars en août 2025.