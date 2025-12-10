France: vers une croissance ralentie mais résiliente en fin d'année

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

La croissance française devrait ralentir au quatrième trimestre pour s'établir à 0,2% du produit intérieur brut (PIB), contre 0,5% au trimestre précédent, selon une première estimation publiée mardi par la Banque de France.

Selon l'enquête mensuelle de conjoncture menée du 26 novembre au 3 décembre par la banque centrale auprès d'environ 8.500 entreprises, l'activité a franchement progressé le mois dernier dans l'industrie, mais l'augmentation a été plus modérée dans le bâtiment et les services marchands.

"Mois après mois, l'activité reste résiliente", malgré les incertitudes qui affectent le moral des entreprises depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024, a souligné le chef économiste de la Banque de France, Olivier Garnier, devant la presse.

Un aléa négatif pèse sur cette fin d'année, après qu'Airbus a annoncé début décembre qu'il livrerait moins d'avions que prévu en 2025 en raison d'un problème de qualité sur des panneaux de fuselage de son appareil vedette, l'A320.

"Même si c'est une seule entreprise, on sait qu'Airbus a des effets macro(économiques) importants" à la fois sur les stocks et le commerce extérieur, deux des composantes du PIB, dont le troisième moteur est la demande intérieure, a rappelé M. Garnier.

D'autant que l'évolution assez favorable dans l'industrie depuis six mois a été "pas mal tirée par les secteurs de type défense, aéronautique et nucléaire", a-t-il ajouté.

Cela ne devrait toutefois pas empêcher la France d'atteindre au moins 0,8% de croissance cette année, comme annoncé dimanche par le ministre de l'Economie, Roland Lescure, alors que le gouvernement tablait jusque-là sur une hausse de 0,7% du PIB en 2025.

L'Insee avait déjà relevé à 0,8% en septembre sa prévision de croissance 2025 pour la France, tout en insistant sur la fragilité des moteurs de l'économie, sur fond de crise politique affectant la confiance des ménages et à la consommation.

Selon les chiffres détaillés de la croissance du troisième trimestre publiés fin novembre par l'Institut national de la statistique (Insee), l'acquis de croissance pour 2025 à fin septembre --à savoir la progression du PIB si la croissance du dernier trimestre était nulle-- atteignait déjà 0,8%.

La Banque de France, qui prévoyait de son côté une croissance du PIB d'au moins 0,7% dans ses projections de septembre, en livrera de nouvelles vendredi 19 décembre.