 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La valeur du jour à Wall Street - PepsiCo brille après une publication trimestrielle au-dessus des attentes
information fournie par AOF 03/02/2026 à 16:12

(AOF) - PepsiCo a ouvert la séance new-yorkaise sur une bonne note, engrangeant 3,52%, à 160,66 dollars, dans le sillage de sa performance trimestrielle qui est ressortie supérieure aux attentes. Le géants des sodas et des snacks a dégagé, au titre du trimestre clos le 27 décembre, un bpa de 2,26USD, là où le consensus ciblait 2,24USD. En progression annuelle de 5,6%, le chiffre d'affaires s'est lui aussi affiché au-dessus des attentes, à 29,34 MdUSD, contre 28.97 MdUSD attendus. Le groupe a toutefois enregistré un recul de près de 14% de son bénéfice net, ressorti à 8,24 MdUSD.

PepsiCo a annoncé une baisse pouvant aller jusqu'à 15% des prix de plusieurs de ses marques phares aux États-Unis, dont Lay's et Doritos, après plusieurs trimestres de hausses tarifaires. Cette décision vise à répondre aux préoccupations des consommateurs sur l'accessibilité des produits.

"Nous avons passé l'année dernière à écouter attentivement les consommateurs, et ils nous ont dit qu'ils ressentaient la pression", a indiqué Rachel Ferdinando, directrice générale de PepsiCo Foods U.S.

Pour 2026, PepsiCo confirme ses objectifs de croissance, misant sur l'innovation, le repositionnement de plusieurs marques majeures et de nouvelles initiatives de productivité, après la fermeture de trois usines au quatrième trimestre.

La firme américaine, dont le siège social se situe dans l'État de New York, a confirmé son objectif annuel de croissance du bpa compris entre 5% et 7%, tel qu'annoncé en décembre.

"Ses activités alimentaires en Amérique du Nord restent difficiles (chiffre d'affaires organique en baisse de 1% au quatrième trimestre), mais la croissance organique de son activité internationale reste solide (+4 %), grâce aux aliments prêts à consommer (+4,5 %)",souligne Piper Sandler dans une note.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

PEPSICO
160,0350 USD NASDAQ +3,12%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/02/2026 à 16:12:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank