La valeur du jour à Wall Street - PepsiCo brille après une publication trimestrielle au-dessus des attentes

(AOF) - PepsiCo a ouvert la séance new-yorkaise sur une bonne note, engrangeant 3,52%, à 160,66 dollars, dans le sillage de sa performance trimestrielle qui est ressortie supérieure aux attentes. Le géants des sodas et des snacks a dégagé, au titre du trimestre clos le 27 décembre, un bpa de 2,26USD, là où le consensus ciblait 2,24USD. En progression annuelle de 5,6%, le chiffre d'affaires s'est lui aussi affiché au-dessus des attentes, à 29,34 MdUSD, contre 28.97 MdUSD attendus. Le groupe a toutefois enregistré un recul de près de 14% de son bénéfice net, ressorti à 8,24 MdUSD.

PepsiCo a annoncé une baisse pouvant aller jusqu'à 15% des prix de plusieurs de ses marques phares aux États-Unis, dont Lay's et Doritos, après plusieurs trimestres de hausses tarifaires. Cette décision vise à répondre aux préoccupations des consommateurs sur l'accessibilité des produits.

"Nous avons passé l'année dernière à écouter attentivement les consommateurs, et ils nous ont dit qu'ils ressentaient la pression", a indiqué Rachel Ferdinando, directrice générale de PepsiCo Foods U.S.

Pour 2026, PepsiCo confirme ses objectifs de croissance, misant sur l'innovation, le repositionnement de plusieurs marques majeures et de nouvelles initiatives de productivité, après la fermeture de trois usines au quatrième trimestre.

La firme américaine, dont le siège social se situe dans l'État de New York, a confirmé son objectif annuel de croissance du bpa compris entre 5% et 7%, tel qu'annoncé en décembre.

"Ses activités alimentaires en Amérique du Nord restent difficiles (chiffre d'affaires organique en baisse de 1% au quatrième trimestre), mais la croissance organique de son activité internationale reste solide (+4 %), grâce aux aliments prêts à consommer (+4,5 %)",souligne Piper Sandler dans une note.

