La valeur du jour à Wall Street - Nvidia rassure, mais doit partager la vedette avec Walmart
information fournie par AOF 20/11/2025 à 16:40

(AOF) - Au sein du Dow Jones, Nvidia (+4,03% à 194,04 dollars) se fait griller la politesse par Walmart, plus forte progression de l'indice, qui a relevé ses objectifs annuels et annoncé son transfert au Nasdaq ! Dans un contexte de craintes à propos de l'existence d'une bulle spéculative dans le secteur de l'IA, Nvidia a rassuré, en dévoilant des résultats et des objectifs meilleurs que prévu. "On a beaucoup parlé d'une bulle spéculative autour de l'IA. De notre point de vue, nous voyons les choses très différemment," a déclaré le directeur général, Jensen Huang.

"Nvidia a également répondu aux inquiétudes liées à la 'bulle de l'IA' en soulignant la multiplication des applications, la longévité du cycle de vie des GPU et l'augmentation continue des dépenses d'investissement des fournisseurs de services cloud," ajoute UBS.

Bond des revenus et des profits

Au troisième trimestre, clos le 26 octobre, le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle a vu son bénéfice net s'envoler de 65%, à 31,91 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté est, lui, ressorti à 1,3 dollar, dépassant les attentes de 4 cents.

Ses revenus ont bondi de 62% pour atteindre le niveau record de 57 milliards de dollars, surpassant le consensus s'élevant à 55,19 milliards de dollars. La croissance a été encore plus élevée pour l'activité de produits pour les centres de données, dont le chiffre d'affaires s'est envolé de 66%, à 51,2 milliards de dollars. Il était anticipé à 49,34 milliards de dollars.

"Les ventes de Blackwell dépassent toutes les prévisions et les GPU cloud sont en rupture de stock", a commenté Jensen Huang, fondateur et directeur général de Nvidia. "La demande en matière de calcul continue de s'accélérer et de se multiplier dans les domaines de l'entraînement et de l'inférence, qui connaissent chacun une croissance exponentielle. Nous sommes entrés dans le cercle vertueux de l'IA. L'écosystème de l'IA se développe rapidement, avec davantage de nouveaux créateurs de modèle de fondation, davantage de start-ups spécialisées dans l'IA, dans davantage de secteurs et dans davantage de pays."

Hausse attendue de la marge

Au quatrième trimestre, le groupe technologique cible en moyenne 65 milliards de dollars de ventes, là où le marché anticipe 61,66 milliards de dollars. La marge brute ajustée, une mesure très suivie de la rentabilité, est attendue en moyenne à 75%, contre 73,6% au troisième trimestre. Wall Street cible 74,5%.

"Cette résilience des marges est essentielle : elle montre que les résultats ne sont pas seulement dus au volume, mais également soutenus par des prix moyens de vente élevés," souligne Jefferies.

