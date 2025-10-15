 Aller au contenu principal
La valeur du jour à Wall Street - Morgan Stanley bien orienté après un troisième trimestre de qualité
information fournie par AOF 15/10/2025 à 17:30

(AOF) - Morgan Stanley (+5,63%, à 164,08 dollars) est propulsée à la cinquième position de l'indice S&P500 par des résultats trimestriels meilleurs que prévu. La banque américaine a bénéficié, comme ses concurrentes, des bonnes performances de sa banque d'investissement et du courtage actions. Morgan Stanley a profité d'un moteur supplémentaire : son activité de gestion de fortune. Au troisième trimestre, son bénéfice net s'est envolé de 44%, à 4,655 milliards de dollars, soit 2,80 dollars par action pour des revenus en progression de 18%, à 18,22 milliards de dollars.

Comme pour les autres banques américaines, la banque d'investissement est le principal moteur de la croissance de Morgan Stanley. Les revenus tirés de ces métiers ont bondi de 44%, à 2,11 milliards de dollars grâce aux opérations de fusions & acquisitions.

Le courtage sur actions, domaine où elle est l'un des leaders à Wall Street, a également tourné à plein régime. Morgan Stanley y a généré des revenus de 4,16 milliards de dollars, en hausse de 35%. Wall Street visait 3,41 milliards de dollars. Elle fait mieux que JPMorgan (3,33 milliards de dollars), mais surtout que sa principale rivale, Goldman Sachs : 3,736 milliards de dollars.

La performance de Morgan Stanley dans le courtage FICC (obligations, change, et matières premières) est moins flamboyante. Les revenus de cette activité ont progressé de 8% à 2,17 milliards de dollars alors que le marché anticipait 2,07 milliards de dollars.

Dans la gestion de fortune, les revenus ont augmenté de 13%, à 8,23 milliards de dollars, contre 7,78 milliards de dollars de consensus. Le bénéfice imposable a bondi de 21%, à 2,5 milliards de dollars. Cette activité affiche une marge de 30,4%, contre 28,3% au troisième trimestre 2024. Cette division gère 7 054 milliards de dollars d'actifs, en progression de 18% sur un an. Elle a collecté 81 milliards de dollars sur le trimestre, contre 63,90 milliards, un an auparavant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

MORGAN STANLEY
162,700 USD NYSE +4,70%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF)

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 15/10/2025 à 17:30:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

