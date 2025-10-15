La valeur du jour à Wall Street - Morgan Stanley bien orienté après un troisième trimestre de qualité

(AOF) - Morgan Stanley (+5,63%, à 164,08 dollars) est propulsée à la cinquième position de l'indice S&P500 par des résultats trimestriels meilleurs que prévu. La banque américaine a bénéficié, comme ses concurrentes, des bonnes performances de sa banque d'investissement et du courtage actions. Morgan Stanley a profité d'un moteur supplémentaire : son activité de gestion de fortune. Au troisième trimestre, son bénéfice net s'est envolé de 44%, à 4,655 milliards de dollars, soit 2,80 dollars par action pour des revenus en progression de 18%, à 18,22 milliards de dollars.

Comme pour les autres banques américaines, la banque d'investissement est le principal moteur de la croissance de Morgan Stanley. Les revenus tirés de ces métiers ont bondi de 44%, à 2,11 milliards de dollars grâce aux opérations de fusions & acquisitions.

Le courtage sur actions, domaine où elle est l'un des leaders à Wall Street, a également tourné à plein régime. Morgan Stanley y a généré des revenus de 4,16 milliards de dollars, en hausse de 35%. Wall Street visait 3,41 milliards de dollars. Elle fait mieux que JPMorgan (3,33 milliards de dollars), mais surtout que sa principale rivale, Goldman Sachs : 3,736 milliards de dollars.

La performance de Morgan Stanley dans le courtage FICC (obligations, change, et matières premières) est moins flamboyante. Les revenus de cette activité ont progressé de 8% à 2,17 milliards de dollars alors que le marché anticipait 2,07 milliards de dollars.

Dans la gestion de fortune, les revenus ont augmenté de 13%, à 8,23 milliards de dollars, contre 7,78 milliards de dollars de consensus. Le bénéfice imposable a bondi de 21%, à 2,5 milliards de dollars. Cette activité affiche une marge de 30,4%, contre 28,3% au troisième trimestre 2024. Cette division gère 7 054 milliards de dollars d'actifs, en progression de 18% sur un an. Elle a collecté 81 milliards de dollars sur le trimestre, contre 63,90 milliards, un an auparavant.

