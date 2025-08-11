 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La valeur du jour à Wall Street - Micron en forme : prévisions trimestrielles rehaussées
information fournie par AOF 11/08/2025 à 16:39

(AOF) - Micron Technology, Inc. gagne 4,93%, à 124,75 dollars, après le relèvement de ses objectifs du quatrième trimestre qui se terminera le 28 août prochain. Lors de la présentation fin juin de ses résultats au troisième trimestre, la société avait fourni ses prévisions pour le dernier trimestre de son exercice 2024/2025. Le fabricant de puces électroniques visait un chiffre d'affaires de 10,7 milliards de dollars (à plus ou moins 300 millions de dollars). Il cible désormais des ventes à hauteur de 11,2 milliards de dollars (à plus ou 100 millions de dollars) à la fin du mois d'août.

Sur ce dernier trimestre, la marge brute non-GAAP est attendue à 44,5% (à plus ou moins 0,5%), contre précédemment 42% (à plus ou moins 1%).

Le groupe anticipe un bénéfice par action non-GAAP à 2,85 dollars (à plus ou moins 0,07 dollar), contre 2,50 dollars (à plus ou moins 0,15 dollar).

En outre, les dépenses d'exploitation non-GAAP devraient atteindre les 1,22 milliard de dollars (à plus ou moins 15 millions de dollars), contre une prévision antérieure de 1,2 milliard de dollars (à plus ou 20 millions de dollars).

" Ces prévisions révisées reflètent une solide exécution et une amélioration des prix, en particulier pour les DRAM ", explique Micron. (Dram = " dynamic random-access memory " = mémoire dynamique à accès aléatoire). Il s'agit d'un type de mémoire vive (RAM) dont tous les ordinateurs sont équipés).

Au troisième trimestre, le groupe américain avait généré un bénéfice net de 1,885 milliard de dollars, soit 1,68 dollar par action, contre un profit de 332 millions de dollars, soit 0,30 cent par action, un an auparavant. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,91 dollar, contre 1,07 dollar de consensus.

Ses résultats au troisième trimestre se sont nettement améliorés grâce aussi à une progression de 36,6% du chiffre d'affaires, à 9,3 milliards de dollars.

" Micron a réalisé un chiffre d'affaires record au troisième trimestre, grâce à des revenus DRAM sans précédent et à une croissance séquentielle de près de 50% du chiffre d'affaires HBM ", avait déclaré Sanjay Mehrotra, PDG de Micron. Il évoque les mémoires à large bande passante, qui bénéficient du boom de l'IA.

Avant d'ajouter : " le chiffre d'affaires des centres de données a plus que doublé d'une année sur l'autre et a atteint un record trimestriel, et les marchés finaux orientés vers le consommateur ont connu une forte croissance séquentielle ".

En forme à l'ouverture de la séance ce lundi, Micron progresse de plus de 47% depuis le 1er janvier.

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
123,3700 USD NASDAQ +3,77%
