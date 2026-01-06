 Aller au contenu principal
La valeur du jour à Wall Street - Microchip relève encore son objectif de revenus, le secteur des semi-conducteurs en profite
information fournie par AOF 06/01/2026 à 16:13

(AOF) - Microchip Technology (+8,29%, à 72,72 dollars) est particulièrement très entouré à New York. Le fournisseur généraliste de semi-conducteurs grimpe après l'annonce hier du relèvement de son objectif de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre de son exercice fiscal 2025/2026, clos le 31 décembre dernier. Une décision prise à la faveur de commandes soutenues. Il vise désormais des revenus d’environ 1,185 milliard de dollars, contre une précédente fourchette allant de 1,109 à 1,149 MdsUSD annoncée le 6 novembre dernier.

Le 2 décembre, la société avait affiné sa prévision à la hausse en indiquant qu'elle comptait atteindre le haut de cette fourchette. Microchip Technology a donc quasiment relevé deux fois son objectif de chiffre d'affaires trimestriel en un tout petit peu plus d'un mois, un fait rare, et surtout un signal particulièrement optimiste pour le secteur des semi-conducteurs.

Dans un communiqué de presse, Steve Sanghi, le directeur-général et président du groupe précise que l'entreprise "continue d'observer une reprise assez généralisée sur la plupart de des marchés finaux". "Cela est dû aux progrès réalisés dans la correction des stocks chez nos distributeurs et nos clients directs, ainsi qu'au passage en production de nouveaux designs clients. Notre activité de prises de commandes (bookings) a été très soutenue au cours de ce trimestre, malgré la période des fêtes. Notre carnet de commandes au début du trimestre de mars démarre sur des bases bien meilleures que celui de décembre", précise t-il.

Pour Oddo BHF, ce nouvel objectif de chiffre d'affaires trimestriel représente une croissance de 15% en glissement annuel.

En outre, l'autre déclaration importante de Steve Sanghi concerne l'observation d'une réduction significative des stocks internes, ce qui devrait commencer à réduire le niveau des dépréciations de stocks. Microchip Technology se prépare également à la montée en puissance de ses usines pour le trimestre de mars prochain, ce qui doit permettre de diminuer le montant des charges liées à la sous-utilisation des capacités.

Dans le secteur des semi-conducteurs, les coûts fixes et la barrière à l'entrée sont particulièrement élevés. Que l'usine de production tourne à 100 ou à 70%, les salles blanches doivent rester stériles et les machines doivent rester sous tension, ce qui génère des coûts de personnel et énergétiques importants. Plus l'usine tourne, plus ces coûts fixes sont répartis sur un très grand nombre de puces produites, ce qui fait mécaniquement baisser le coût unitaire et augmenter la marge brute.

Les salles blanches pour semi-conducteurs sont des environnements contrôlés spécialement conçus pour protéger les plaquettes hautement sensibles, prévenir la contamination et prendre en charge les processus ultra-précis nécessaires à la fabrication des puces semi-conductrices.

Ces annonces sont particulièrement porteuses pour le secteur, et, en Europe, STMicroelectronics en profite largement en signant un gain de 3,28%, à 24,53 euros, ou encore l'Allemand Infineon qui grimpe de 4,42%, à 41,67 euros.

Microchip Technology publiera ses résultats financiers complets de ce troisième trimestre le 5 février prochain.

Semi-conducteurs

Valeurs associées

INFINEON TECHNOLOGIES
41,775 EUR XETRA +4,67%
MICROCHIP TECH
73,6450 USD NASDAQ +9,82%
STMICROELECTRONICS
25,0250 EUR Euronext Paris +5,37%
