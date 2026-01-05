La valeur du jour à Wall Street - Les tensions géopolitiques Etats-Unis/Venezuela profitent au secteur pétrolier outre-Atlantique

(AOF) - A l'ouverture des marchés ce matin aux Etats-Unis, les actions du secteur pétrolier progressent au lendemain de l'annonce de l'Opep+ qui a décidé de maintenir ses objectifs de production de l'or noir. En outre, l'opération militaire du week-end par les Etats-Unis avec la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro agit comme un catalyseur puissant pour le compartiment de l'énergie aux Etats-Unis. Le Venezuela détient les premières réserves mondiales de pétrole, et Donald Trump a explicitement affirmer vouloir autoriser les compagnies pétrolières des Etats-Unis à les exploiter".

Après 16h30, Chevron enregistre une des plus fortes hausses du Dow Jones, gagnant 4,40%. Au sein du S&P 500, SLB bondit de plus de 10% et Halliburton s'en rapproche. ExxonMobil avance de 1,49% et ConocoPhillips s'adjuge 2,30%.

Concernant l'Opep+, au terme hier de leur réunion par visioconférence, les pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés ont réaffirmé leur décision du 2 novembre dernier de suspendre l'augmentation de la production pour les mois de février et mars 2026, en raison de la saisonnalité.

Ces pays "ont réitéré que les 1,65 million de barils par jour pourraient être réintroduits, en tout ou en partie, en fonction de l'évolution des conditions de marché et de manière graduelle", peut-on lire dans un communiqué publié hier sur le site de l'Opep+.

En outre, ces pays continueront de surveiller et d'évaluer étroitement la situation du marché. Avec leurs efforts continus pour soutenir la stabilité de ce dernier, ils ont réaffirmé "l'importance d'adopter une approche prudente et de conserver une pleine flexibilité pour maintenir la suspension ou inverser les ajustements volontaires de production, y compris les ajustements de 2,2 millions de barils par jour annoncés en novembre 2023".

Des réunions mensuelles de l'OPEP+ sont programmées pour examiner les conditions du marché, la conformité et les compensations. La prochaine se déroulera le 1er février prochain.

Ce communiqué a été publié dans un contexte de fortes tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et le Venezuela. Dans la nuit du 2 au 3 janvier dernier, aux premières heures de l'aube, une opération militaire d'envergure, baptisée "Absolute Resolve", a été lancée et menée par la première puissance mondiale sur le sol vénézuélien. Elle a été conclue par l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro.

La domination américaine sur l'or noir vénézuélien ?

A la suite de cette opération militaire, Donald Trump a affirmé que les Etats-Unis allaient diriger le Venezuela provisoirement pour assurer une "transition juste". Le président américain a déjà évoqué le retour des compagnies pétrolières américaines pour gérer les ressources de ce pays d'Amérique du Sud qui détient les plus importantes réserves d'or noir à l'échelle mondiale (près de 303,2 milliards de barils selon des données chiffrées confirmées par l'OPEP et l'EIA, l'Agence américaine d'information sur l'énergie).

L'OPEP+ opte pour la stabilité en attendant de voir comment la production pétrolière vénézuélienne évoluera.

Face à cette actualité, les cours du pétrole progressent après 16h30. Le Brent gagne 0,82% à 61,26 dollars. Le WTI avance de 1,01% à 57,84 dollars.

Les marchés scruteront avec attention la perspective d'une augmentation durable de l'offre mondiale de pétrole brut, portée par la reprise en main des infrastructures pétrolières vénézuéliennes par Washington.