La valeur du jour à Wall Street - Kroger plus optimiste pour la fin d'année

(AOF) - L'action de l'enseigne de grande distribution Kroger gagne 2,17%, à 6,49 dollars, grâce au relèvement de ses objectifs annuels. " Kroger a enregistré un nouveau trimestre de résultats solides, ce qui démontre les progrès clairs et mesurables que nous avons réalisés dans nos domaines prioritaires : simplifier notre organisation, améliorer l'expérience client et nous concentrer sur les activités qui créent le plus de valeur " s'est félicité le PDG, Ron Sargent.

Le bénéfice par action est anticipé entre 4,70 et 4,80 dollars, contre de 4,60 à 4,80 dollars auparavant. Les revenus en données comparables (hors carburant) sont attendus en hausse de 2,7 % à 3,4 %, contre de 2,25 % à 3,25 % précédemment.

Au deuxième trimestre, le bénéfice par action est ressorti à 1,04 dollar, contre 93 cents, un an auparavant. Il a dépassé de 5 cents les attentes.

Le chiffre d'affaires s'élève à 33,9 milliards de dollars, stable par rapport à 2024, mais en hausse de 3,8 % hors carburant et cession de Kroger Specialty Pharmacy. En données comparables (hors carburant), il affiche une hausse de 3,4 %, contre une progression de 1,2 % un an plus tôt.

La marge brute était de 22,5 % des ventes pour le deuxième trimestre, contre 22,1 % pour la même période l'année dernière. L'amélioration de la marge brute est principalement attribuable à la vente de Kroger Specialty Pharmacy, à la baisse des coûts de la chaîne d'approvisionnement et à la diminution des ventes de carburant, partiellement compensée par l'effet de mix dû à la croissance des ventes en pharmacie, qui ont des marges plus faibles, ainsi que par les investissements en matière de prix.

AOF - EN SAVOIR PLUS