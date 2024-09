La valeur du jour à Wall Street - Intel suscite des convoitises

(AOF) - Depuis une semaine, Intel ne cesse de faire les gros titres de la presse financière. Après l’annonce d’un important contrat avec AWS, la filiale cloud d'Amazon, et de sévères coupes dans ses investissements en Europe, le fabricant de semi-conducteurs fait l’objet de marques d’intérêt. En Bourse, l’action Intel progresse de 1,90% à 22,26 dollars, se glissant parmi les principales hausse de l’indice S&P 500. Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm et le gérant Apollo Global Management s’intéresseraient à Intel, selon la presse américaine.

Apollo Global Management aurait proposé d'investir plusieurs milliards de dollars dans Intel Corp, selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg. Un tel investissement constituerait un vote de confiance dans la stratégie de redressement du fabricant de puces en difficulté. Le gestionnaire d'actifs alternatifs a indiqué ces derniers jours qu'il serait prêt à investir jusqu'à 5 milliards de dollars dans Intel via des titres apparentés à des actions, a déclaré l'une de ces sources. Les dirigeants d'Intel ont étudié la proposition d'Apollo, ont ajouté ces personnes.

Vendredi, le Wall Street Journal affirmait que le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm aurait approché Intel en vue d'un rachat. Un accord est loin d'être certain, ont averti les sources du journal. " Même si Intel se montre réceptif, une opération de cette ampleur ne manquera pas d'attirer l'attention des autorités antitrust, bien qu'il soit également possible qu'elle soit considérée comme une occasion de renforcer l'avantage concurrentiel des États-Unis dans le domaine des puces ", souligne le WSJ.

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.

Fiche sectorielle - Electronique

Les téléviseurs de grande taille en plein boom

Si les spécialistes s'attendaient à moins d'appétence pour les téléviseurs de grande taille à la sortie de la crise sanitaire, ce n'est manifestement pas le cas. L'IFA a souligné le développement de ces équipements, avec des écrans qui peuvent atteindre jusqu'à 120 pouces. Ce segment de marché devrait voir son activité portée par les Jeux olympiques de l'été prochain. Leader depuis dix-sept ans sur le marché des téléviseurs, Samsung propose la palette technologique la plus complète. Les téléviseurs de grande taille font plutôt partie des produits standards pour le géant coréen. Quant au chinois TCL, qui a ravi à LG la seconde place du marché mondial, il mise sur l'accessibilité de ses produits, avec des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par Samsung. Le groupe a réalisé une croissance de près de 68% entre le premier semestre 2021 et 2022 sur le segment des plus de 65 pouces. Sur un an, la taille moyenne des écrans commercialisés par TCL est passée de 46,3 à 49,9 pouces. Un autre acteur chinois, Hisense, cherche également à gagner des parts de marché sur ce créneau.