La valeur du jour à Wall Street - Insulet bondit : son dispositif Omnipod approuvé par la FDA pour le diabète de type 1 et 2

(AOF) - Insulet Corporation (+7,09% à 193,50 dollars), spécialiste américain des pompes à insuline sans tube, occupe la première place du S&P 500 ce mardi après avoir annoncé que son système d'administration automatisée d'insuline Omnipod 5 est désormais indiqué pour une utilisation par les personnes atteintes de diabète de type 2 âgées de 18 ans et plus aux États-Unis. La medtech américaine souligne que son produit devient ainsi le premier et le seul système d'aide à l'insuline approuvé par la FDA pour la gestion du diabète de type 1 et de type 2.

Plus de 30 millions de personnes vivent avec le diabète de type 2 aux États-Unis, et parmi elles, environ 6 millions de personnes ont besoin d'insuline : 2,5 millions d'entre elles utilisent des injections multiples quotidienne.

Insulet a récemment présenté des données montrant qu'Omnipod 5 améliore considérablement la santé des patients tout en leur simplifiant la vie.

L'étude clinique Secure-T2D a démontré que par rapport aux méthodes d'insulinothérapie antérieures chez les adultes atteints de diabète de type 2, l'utilisation d'Omnipod 5 entraînait des réductions considérables de l'HbA1c, l'indicateur de la glycémie : 0,8% au total et 2,1% chez les personnes dont l'HbA1c antérieure était de 9% ou plus.

Le temps d'hyperglycémie et la dose quotidienne totale d'insuline ont également été réduits. L'étude a également démontré une amélioration cliniquement significative de la détresse liée au diabète.

