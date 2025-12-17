 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La valeur du jour à Wall Street - General Mills : performance semestrielle en dents de scie
information fournie par AOF 17/12/2025 à 16:47

(AOF) - General Mills (+2,58%, à 48,22 dollars) progresse à Wall Street après le maintien de ses prévisions annuelles pour l'exercice 2025/2026, en parallèle de la publication de ses résultats du premier semestre. Ils sont mitigés sur cette période. Le chiffre d'affaires net s'élève à 9,4 milliards de dollars, soit une baisse de 7% en publié et de 2% en organique. Sur ces six premiers mois, les ventes nettes du segment International ont, en revanche, progressé de 6% pour atteindre 1,5 milliard de dollars, incluant un bénéfice de 2 points lié aux taux de change.

Sur le segment International, les ventes nettes organiques ont augmenté de 4% et le bénéfice d'exploitation a plus que doublé pour s'établir à 94 millions de dollars, contre 44,7 millions de dollars au premier semestre de l'exercice 2024/2025. Il est principalement porté par l'impact favorable de l'ajustement des prix nets et du mix produit, partiellement compensé par la hausse des frais de vente, généraux et administratifs (SG&A).

Hausse des bénéfices, prévisions annuelles maintenues

En outre, le bénéfice d'exploitation global de General Mills a progressé de 29%, à 2,45 milliards de dollars, principalement porté par un gain de 1,05 milliard de dollars sur les cessions, partiellement compensé par une baisse de la marge brute en valeur et par la hausse des coûts de restructuration, de transformation, de dépréciation et d'autres frais de sortie. La marge d'exploitation, à 26,2%, a augmenté de 730 points de base.

En outre, le bénéfice net attribuable à General Mills, s'élevant à 1,6 milliard de dollars, a progressé de 18%. Le bénéfice par action (BPA) dilué a augmenté de 22% pour atteindre 3 dollars. Cette hausse a été principalement portée par la croissance du bénéfice d'exploitation et la réduction du nombre d'actions en circulation, partiellement compensées par la baisse des bénéfices après impôts des coentreprises (joint-ventures) et un taux d'imposition effectif plus élevé.

Sur ce semestre, la marge brute a reculé de 210 points de base pour s'établir à 34,8% du chiffre d'affaires net, sous l'effet de la hausse des coûts de production et d'effets de valorisation à la valeur de marché (mark-to-market) défavorables. Ce recul a été partiellement compensé par l'impact positif de l'ajustement des prix nets et du mix produit sur la marge brute, principalement grâce au bénéfice lié au mix produit résultant de la cession des activités de yaourts en Amérique du Nord.

Suite à cette publication semestrielle, le groupe agroalimentaire américain maintient ses prévisions sur cet exercice 2025/2026. Il table toujours sur une évolution organique de ses ventes allant de -1% à +1%. Comme le bénéfice d'exploitation ajusté, le bénéfice ajusté par action est attendu en retrait de 10 à 15%.

De plus, l'impact net des cessions, des acquisitions, des variations de change devrait réduire la croissance du chiffre d'affaires net annuel d'environ 4%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

GENERAL MILLS
48,470 USD NYSE +3,11%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 17/12/2025 à 16:47:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank