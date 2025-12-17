La valeur du jour à Wall Street - General Mills : performance semestrielle en dents de scie

(AOF) - General Mills (+2,58%, à 48,22 dollars) progresse à Wall Street après le maintien de ses prévisions annuelles pour l'exercice 2025/2026, en parallèle de la publication de ses résultats du premier semestre. Ils sont mitigés sur cette période. Le chiffre d'affaires net s'élève à 9,4 milliards de dollars, soit une baisse de 7% en publié et de 2% en organique. Sur ces six premiers mois, les ventes nettes du segment International ont, en revanche, progressé de 6% pour atteindre 1,5 milliard de dollars, incluant un bénéfice de 2 points lié aux taux de change.

Sur le segment International, les ventes nettes organiques ont augmenté de 4% et le bénéfice d'exploitation a plus que doublé pour s'établir à 94 millions de dollars, contre 44,7 millions de dollars au premier semestre de l'exercice 2024/2025. Il est principalement porté par l'impact favorable de l'ajustement des prix nets et du mix produit, partiellement compensé par la hausse des frais de vente, généraux et administratifs (SG&A).

Hausse des bénéfices, prévisions annuelles maintenues

En outre, le bénéfice d'exploitation global de General Mills a progressé de 29%, à 2,45 milliards de dollars, principalement porté par un gain de 1,05 milliard de dollars sur les cessions, partiellement compensé par une baisse de la marge brute en valeur et par la hausse des coûts de restructuration, de transformation, de dépréciation et d'autres frais de sortie. La marge d'exploitation, à 26,2%, a augmenté de 730 points de base.

En outre, le bénéfice net attribuable à General Mills, s'élevant à 1,6 milliard de dollars, a progressé de 18%. Le bénéfice par action (BPA) dilué a augmenté de 22% pour atteindre 3 dollars. Cette hausse a été principalement portée par la croissance du bénéfice d'exploitation et la réduction du nombre d'actions en circulation, partiellement compensées par la baisse des bénéfices après impôts des coentreprises (joint-ventures) et un taux d'imposition effectif plus élevé.

Sur ce semestre, la marge brute a reculé de 210 points de base pour s'établir à 34,8% du chiffre d'affaires net, sous l'effet de la hausse des coûts de production et d'effets de valorisation à la valeur de marché (mark-to-market) défavorables. Ce recul a été partiellement compensé par l'impact positif de l'ajustement des prix nets et du mix produit sur la marge brute, principalement grâce au bénéfice lié au mix produit résultant de la cession des activités de yaourts en Amérique du Nord.

Suite à cette publication semestrielle, le groupe agroalimentaire américain maintient ses prévisions sur cet exercice 2025/2026. Il table toujours sur une évolution organique de ses ventes allant de -1% à +1%. Comme le bénéfice d'exploitation ajusté, le bénéfice ajusté par action est attendu en retrait de 10 à 15%.

De plus, l'impact net des cessions, des acquisitions, des variations de change devrait réduire la croissance du chiffre d'affaires net annuel d'environ 4%.

AOF - EN SAVOIR PLUS