 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les défaillances d'entreprises à un niveau record en 2025, selon la Banque de France
information fournie par Boursorama avec AFP 06/02/2026 à 17:41

( AFP / FRANCK FIFE )

( AFP / FRANCK FIFE )

Les défaillances d'entreprises ont atteint 68.564 en France sur les douze mois achevés en décembre, a annoncé vendredi la Banque de France, une augmentation de 3,5% par rapport à 2024, et un nouveau record.

Le nombre de défaillances reste cependant quasiment stable par rapport à celui atteint pour les douze mois achevés fin novembre (68.414), relève l'institution dans son communiqué.

Les défaillances ont toutefois augmenté pour la catégorie des entreprises de taille intermédiaire (entre 250 et 4.999 salariés, généralement) et des grandes entreprises: elles ont atteint 63 en décembre contre 58 en novembre.

Elles ont progressé aussi par rapport à novembre dans les services aux entreprises, les transports et l'hébergement-restauration, tandis qu'elles sont restées stables dans les autres secteurs d'activité.

Au total, le nombre de défaillances cumulées sur douze mois "poursuit son mouvement de décélération", observe la Banque de France, puisqu'en novembre, la progression était de 4,6%.

Il convient d'ajouter à ces défaillances, remarquent les sociétés de conseil AU Group et EY-Parthenon dans un communiqué, "une augmentation d'ampleur exceptionnelle des radiations d'entreprises", 457.000 sur l'année, "soit une hausse de 50% par rapport à 2024".

Comme elle le fait désormais systématiquement, la Banque de France souligne cependant que, parallèlement à la progression des défaillances, "la population d'entreprises s'accroît": selon l'Insee, rappelle-t-elle, "plus de 1,16 million d'entreprises ont été créées" en 2025, "en hausse de 4,9%" par rapport à 2024.

En très forte baisse pendant le Covid, grâce aux aides d'Etat massives apportées aux entreprises pour leur éviter de couler, les défaillances ont ensuite rebondi nettement, plus haut qu'un simple rattrapage, dépassant largement la moyenne de la décennie pré-Covid, 59.342 par an.

Les entreprises ont été frappées depuis 2022 par la hausse des coûts de l'énergie, la concurrence chinoise, et par l'incertitude politique depuis mi-2024.

L'an dernier, les plus grosses liquidations judiciaires ont concerné notamment le groupe d'électro-ménager Brandt, la chaîne d'habillement IKKS ou la chaîne de magasins pour la maison Casa.

Le ralentissement de la progression des défaillances est cependant régulier, et, selon AU Group et EY-Parthenon, "2026 pourrait alors (...) être l'année du rebond pour les entreprises qui auront su s'adapter, accompagner leurs équipes et rester fidèles à leur ambition de croissance".

"La hausse des ouvertures de procédures collectives ralentit sensiblement depuis plusieurs mois, portant l'espoir d'un léger repli en 2026", remarque également Thierry Millon, directeur des études Altares. "Cependant, (...) les fragilités économiques et contraintes règlementaires demeurent", selon lui.

Coface observe que les défaillances d'entreprises ne concernent pas que la France, et "devraient progresser de 2,8% dans le monde en 2026".

Pour la France, Coface s'attend à une progression de 2%, "dans un contexte de créations d'entreprises toujours robustes, ce qui stabilise globalement le ratio d'insolvabilité".

Mais "cette stabilité reste en trompe-l'œil dans certains secteurs", poursuit l'assureur-crédit: notamment, "la trésorerie des entreprises demeure sous tension, et plusieurs secteurs manufacturiers continuent de souffrir du différentiel énergétique avec leurs concurrents internationaux".

4 commentaires

  • 17:09

    Vive le système énergétique Européen qui plombent nos entreprises. BRAVO.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des scellés de la police sur un garage où deux femmes dont une magistrate ont été séquestrées, à Bourg-lès-Valence, le 6 février 2026 dans la Drôme ( AFP / Alex MARTIN )
    Rapt d'une magistrate et de sa mère pour une rançon en cryptomonnaies à son conjoint
    information fournie par AFP 06.02.2026 17:55 

    Une magistrate grenobloise et sa mère, séquestrée pendant une trentaine d'heures pour une demande de rançon en cryptomonnaies, ont été retrouvées blessées vendredi matin dans un garage de la Drôme, après avoir réussi à appeler à l'aide. Jeudi, "à 2h50, une femme ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en hausse
    information fournie par AFP 06.02.2026 17:53 

    Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi à l'issue d'une semaine dense en actualité économique et qui a été marquée par les doutes du marché sur les gagnants et perdants de la course à l'intelligence artificielle. La Bourse de Paris a avancé de 0,43%, ... Lire la suite

  • Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, à Davos, en Suisse, le 23 janvier 2025. ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Sur les marchés, un début d'année difficile pour l'intelligence artificielle
    information fournie par Boursorama avec AFP 06.02.2026 17:52 

    La bulle de l'intelligence artificielle commence-t-elle à craquer? Le secteur tech subit des secousses sur les marchés mondiaux depuis le début de l'année, rattrapé par les doutes sur ses valorisations stratosphériques et la rentabilité de ses investissements. ... Lire la suite

  • ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Une quinzaine de repreneurs potentiels pour les doudounes JOTT
    information fournie par Boursorama avec AFP 06.02.2026 17:48 

    Une quinzaine de candidats ont déposé une offre de reprise de l'entreprise marseillaise de prêt-à-porter Jott, placée en redressement judiciaire devant le tribunal des affaires économiques de Marseille (TAE) en décembre, a-t-on appris vendredi auprès de la direction. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank