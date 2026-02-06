Bronchite du fumeur: GSK obtient l'aval de l'UE pour Nucala

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le laboratoire pharmaceutique britannique GSK a annoncé vendredi avoir obtenu le feu vert de Bruxelles pour commercialiser son médicament phare Nucala en tant que traitement d’entretien de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), communément appelée bronchite du fumeur.

"La Commission européenne a approuvé Nucala (mepolizumab), un anticorps monoclonal ciblant l'interleukine-5 (IL-5), chez les adultes comme traitement d'entretien complémentaire pour la BPCO non contrôlée (...), indique GSK dans un communiqué.

Sa décision s'est appuyée, selon GSK, sur des données positives d'un essai clinique en phase avancée dans lequel le mepolizumab a démontré "une réduction significative du taux d’exacerbations modérées/sévères par rapport au placebo". Les exacerbations sont des aggravations des symptômes respiratoires de la BPCO, une maladie liée dans plus de 70% des cas au tabagisme dans les pays à revenu élevé, et qui constitue la troisième cause de décès dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Ses symptômes comprennent une toux chronique, un essoufflement et une production excessive de mucus. Ils se traduisent au quotidien par des difficultés à monter les escaliers ou lacer ses chaussures.

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) non contrôlée est une maladie irréversible qui se traite habituellement par des médicaments inhalés qui dilatent les voies respiratoires et qui peuvent être combinés à des corticoïdes pour réduire l'inflammation

Dans ce contexte, GSK est déjà bien présent avec une gamme d'inhalateurs qu'il commercialise dans la BPCO - Anoro, Trelegy, Relvar, Incruse- dont l'utilisation varie en fonction du stade la maladie.

"Nucala est la première et la seule biothérapie administrée mensuellement dans l’Union européenne à avoir été évaluée dans une large population de patients atteints de BPCO présentant un phénotype éosinophilique", souligne le groupe.

Cet anticorps évoluera toutefois dans un environnement concurrentiel incluant le géant pharmaceutique français Sanofi, qui a obtenu des autorisations européenne et américaine en 2024 pour son médicament vedette (Dupixent) dans le traitement de la BPCO.

Outre la BPCO, Nucala est déjà approuvé au sein de l'Union européenne pour quatre autres maladies inflammatoires : l’asthme sévère, la polypose naso-sinusienne, la granulomatose éosinophilique avec polyangéite et le syndrome hyper-éosinophilique. Il est également approuvé pour la BPCO aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine.

Nucala a généré environ 1,78 milliard de livres sterling (plus de 2 milliards d'euros) de ventes en 2024, soit environ 6% du chiffre d’affaires total de GSK.