La valeur du jour à Wall Street - GE Vernova rêve en plus grand : une trajectoire financière plus robuste en perspective

(AOF) - Grimpant de 9,89% à 687,16 dollars, GE Vernova occupe le premier rang du S&P 500 au lendemain de la présentation de ses objectifs financiers 2026, lors de sa journée investisseurs. Ils sont attendus bien meilleurs que ceux de l'exercice 2025. Depuis le 1er janvier, l'action bondit de près de 90%. La multinationale spécialisée dans l'énergie anticipe pour l'an prochain des ventes comprises entre 41 et 42 milliards de dollars, contre une fourchette de 36 à 37 milliards de dollars pour 2025. La marge d'Ebitda ajusté est attendue entre 11 et 13%, contre une estimation de 8-9% pour 2025.

Le free cash-flow devrait se situer entre 4,5 et 5 milliards de dollars, contre une prévision de 3,5-4 milliards de dollars pour 2025.

En outre, lors de cette journée, GE Vernova a aussi dévoilé ses ambitions pour 2028. D'ici deux ans, la société anticipe un chiffre d'affaires de 52 milliards de dollars, soit une hausse anticipée de 10-13% (contre un consensus d'environ 52,4 milliards de dollars) et une marge d'Ebitda ajusté de 20% (contre 18,1% attendue). Ces perspectives sont supérieures à ses estimations précédentes : 45 milliards de dollars (soit une hausse anticipée de 7-9%) et 14%.

Par segment d'activité, GE Vernova annonce que les revenus de la division Power devraient croître de 16-18% en 2026 avec une marge d'Ebitda de 16-18%. La hausse des ventes est attendue entre 17-19% pour 2028 avec une marge d'Ebitda de 22% contre 16% avant.

Les revenus de la division Electrification devraient augmenter de près de 20% avec une marge d'Ebitda de 17-19%. La progression des ventes est anticipée entre 17-19% pour 2028 avec une marge d'Ebitda de 22% contre 16% avant.

En revanche, on notera une seule ombre au tableau, les revenus du segment éolien ( Wind ) devraient baisser de 10-13% en 2026 avec une marge d'Ebitda de 6% contre une estimation de 10% précédemment.

Le fabricant américain de turbines à gaz a aussi rehaussé son objectif de flux de trésorerie disponible cumulé pour la période 2025-2028 à 22 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 14 milliards de dollars.

Sa production annuelle de turbines à gaz devrait atteindre 20 gigawatts d'ici mi-2026, puis 24 à l'horizon 2028.

Des rendements nettement plus élevés au-delà de 2028

GE Vernova est bien positionné pour générer des rendements nettement plus élevés au-delà de 2028, grâce à quatre leviers. Le premier, son important carnet de commandes équipements et services en croissance qui devrait atteindre environ 200 milliards de dollars d'ici la fin de 2028 contre 135 milliards jusqu'à maintenant.

Le second, ses revenus de services du segment Gas Power plus rentables et récurrents à partir des années 2030.

Le troisième, l'augmentation de ses investissements dans l'intelligence artificielle, la robotique et l'automatisation.

Le quatrième, sa focalisation sur le développement et la commercialisation de technologies énergétiques de rupture notamment les petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR), le captage du carbone, les piles à combustible à oxyde solide (SOFC) et des technologies liées aux réseaux pour soutenir les data centers et la modernisation des réseaux électriques.

"Nous en sommes aux premiers chapitres d'une formidable opportunité de création de valeur avec une trajectoire financière plus forte à venir," a déclaré Scott Strazik, PDG de GE Vernova, dans un communiqué.

"Nous réitérons notre recommandation Acheter sur GE Vernova et relevons notre objectif de cours de 79 à 804 dollars, sur la base de 26 fois (inchangé) de notre Ebitda 2027 révisé en hausse", a réagi Bank Of America, après l'annonce des nouveaux objectifs de l'entreprise américaine.

Rachats d'actions renforcés et augmentation du dividende

En outre, GE Vernova a renforcé ses rachats d'actions et dopé son dividende. Dans le détail, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,50 dollar par action, soit le double par rapport au dividende trimestriel de 0,25 dollar. Ce dividende sera versé le 2 février 2026 aux actionnaires inscrits au 5 janvier 2026.

Le conseil d'administration a également approuvé une augmentation de l'autorisation de rachat d'actions à 10 milliards d'euros, contre 6 milliards d'euros auparavant.

