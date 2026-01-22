La valeur du jour à Wall Street - GE Aerospace : pleine poussée sur les résultats annuels 2025

(AOF) - GE Aerospace (-6,68%, à 297,19 dollars) signe l'une des plus fortes baisses du S&P 500 bien que le groupe basé à Cincinnati (Ohio) a publié ce jeudi des résultats remarquables sur l'exercice 2025 et annoncé des prévisions optimistes pour 2026. Le recul du titre contraste avec l'avis de Bank Of America. Dans sa note d'analyse, la banque américaine anticipait un bon accueil par le marché de ces résultats et perspectives. Elle maintient sa recommandation à l'Achat, avec un objectif de cours inchangé à 365 USD.

Sur cet exercice 2025, le chiffre d'affaires de GE Aerospace est en hausse de 18%, à 45,85 milliards de dollars. Le bénéfice net ressort à 10 MdsUSD, soit un bond de 30%. Ils sont supérieurs au consensus de Factset qui tablait respectivement sur 41,65 MdsUSD et 6,67 MdsUSD. Par action, le bénéfice grimpe de 32%, à 8,05 USD. La marge opérationnelle atteint les 21,4%, soit une hausse de 70 points de base.

Les livraisons totales de moteurs ont augmenté de 25% sur l'année qui s'est écoulée. Le moteur LEAP a enregistré un record avec une hausse de 28% des livraisons.

Les revenus des services commerciaux (CES) ont bondi de 26%, portés par une augmentation de 40% des volumes de matériaux fournis par ses prestataires prioritaires, sécurisant ainsi ses lignes de production.

En 2025, les commandes ont progressé de 32% à 66,2 MdsUSD.

Bien que l'activité du fournisseur mondial de réacteurs d'avions a progressé au quatrième trimestre de cet exercice 2025, sa rentabilité réelle a légèrement faibli. La marge opérationnelle est tombée à 19,2 %, soit un repli de 90 points de base. Cette légère dégradation des marges en fin d'année a pu refroidir les investisseurs, ce qui pourrait expliquer la chute de l'action ce jeudi.

Prévisions favorables pour 2026

"Notre performance démontre la façon dont notre (plan d'entreprise) Flight Deck entre en action tandis que nous accélérons la production de services et d'équipements pour respecter notre carnet de commandes croissant jusqu'à environ 190 MdsUSD", a commenté le PDG H. Lawrence Culp, Jr., dans un communiqué, au sujet des solides résultats annuels de sa société.

Quant à ses objectifs, il a indiqué que l'entreprise entame 2026 avec une dynamique solide ( "solid momentum" ), prévoyant une nouvelle année de croissance substantielle des bénéfices et de la trésorerie.

GE Aerospace prévoit une hausse de 10 à 15% de son chiffre d'affaires. Le bénéfice d'exploitation ajusté devrait être compris entre 9,85 et 10,25 MdsUSD (vs 9,1 MdsUSD en 2025). Le bénéfice net par action ajusté est attendu entre 7,10 et 7,40 USD (vs 6,37 USD en 2025). Le flux de trésorerie disponible (FCF) est estimé entre 8 et 8,4 MdsUSD.

En outre, Bank Of America souligne que les revenus du segment CES (moteurs civils et services) devraient croître autour de 15% ( mid-teens ), incluant une hausse d'environ 15% pour les services et une augmentation entre 15 et 19% ( mid/high-teens ) pour les équipements. Ceux du segment DPT (Défense et Technologies de propulsion) devraient progresser entre 5 et 9% ( mid/high single digits ).

La banque américaine explique que "ces perspectives intègrent le transfert annoncé de l'activité Aeroderivative (turbines aérodérivées) du segment CES vers le segment DPT en 2026, ce qui représente environ 1,4 MdUSD de chiffre d'affaires.

En parallèle de la publication de ses résultats annuels, GE Aerospace a annoncé qu'il avait investi plus de 1 MdUSD dans son réseau mondial de maintenance, réparation et révision (MRO), dont 500 M spécifiquement pour augmenter la capacité liée au moteur LEAP (Brésil, Malaisie, Dubaï, Dallas).

