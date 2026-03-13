Incendie mortel à Roubaix: 18 mois de prison ferme pour le propriétaire d'un immeuble

Incendie mortel à Roubaix: 18 mois de prison ferme pour le propriétaire d'un immeuble ( AFP / Damien MEYER )

L'ex-propriétaire d'un immeuble de Roubaix (Nord) a été condamné vendredi à 18 mois de prison ferme, aménageable sous bracelet électronique, pour homicide involontaire après la mort d'un locataire en 2024 dans un incendie du bâtiment, qui ne comprenait aucun dispositif de sécurité.

Agé de 57 ans, le prévenu a également été condamné pour blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui, l'incendie ayant aussi causé deux blessés graves.

Sa compagne, 57 ans également, a été condamnée à 4.000 euros d'amende pour avoir soumis une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement indignes.

Une exécution provisoire du jugement a été prononcée à l'encontre du couple, qui avait comparu le 13 février devant le tribunal judiciaire de Lille.

Les investigations avaient révélé que l'immeuble n'était pas équipé de détecteurs de fumée ni d'extincteurs.

Après l'incendie mortel, un autre immeuble à Roubaix appartenant au même couple avait été perquisitionné.

Sur place, les enquêteurs avaient pointé du doigt "un danger immédiat" lié à "l'état de l'installation électrique ainsi que des risques de chute et de nombreuses non-conformités dans les équipements", selon un communiqué du parquet de Lille publié en septembre dernier.

Plusieurs des locataires de cet immeuble étaient "dans des situations de vulnérabilité ou de dépendance" et certains avaient affirmé ne jamais avoir obtenu de contrat de location à leur nom et ont évoqué de nombreux dysfonctionnements, comme des pannes récurrentes de chauffage, toujours selon le parquet.

Les deux propriétaires n'avaient en outre jamais sollicité de permis de louer pour leurs deux immeubles, une disposition visant à prévenir et lutter contre l'habitat indigne.

Déjà condamnés dans une affaire de location de logements insalubres en 2020, le couple a été également condamné à la confiscation de ses biens immobiliers visés par l'affaire, ainsi qu'à l'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien à l'usage d'hébergement, pendant 15 ans pour l'homme, et cinq ans pour sa compagne.