La valeur du jour à Wall Street - Gaz non conventionnel : SLB conclut un contrat de cinq ans avec Aramco
information fournie par AOF 23/12/2025 à 17:10

(AOF) - La compagnie pétrolière saoudienne Aramco a attribué un contrat de cinq ans à SLB (-0,63% à 38,09 dollars), entreprise mondiale de services et de technologies pour l'industrie de l'énergie, pour la fourniture de services de stimulation pour ses gisements de gaz non conventionnel. Cette attribution fait partie d'un contrat plus vaste de plusieurs milliards de dollars, soutenant l'un des programmes de développement de gaz non conventionnel les plus importants au monde.

"Ce contrat porte sur des services de stimulation avancée, d'intervention sur puits et d'automatisation de la fracturation, complétés par des outils numériques. Ces technologies servent à extraire le gaz non conventionnel en Arabie saoudite, un pilier stratégique du pays pour diversifier ses sources d'énergie et accompagner la transition énergétique mondiale", fait savoir SLB dans un communiqué publié ce mardi.

Dans le domaine du gaz non conventionnel, la stimulation consiste généralement à injecter des fluides sous haute pression (fracturation hydraulique) pour libérer le gaz piégé dans la roche.

La "fracturation automatisée" est une technologie clé. Au lieu d'avoir des dizaines d'opérateurs qui gèrent manuellement les pompes haute pression sur le terrain, des algorithmes contrôlent le débit et la pression. Cela permet d'extraire le gaz de façon plus sûre, plus rapide et avec moins d'émissions de CO2.

"Cet accord constitue une étape importante dans les efforts d'Aramco pour diversifier son mix énergétique, conformément à la Vision 2030 et aux objectifs de transition énergétique", a déclaré Steve Gassen, vice-président exécutif des des opérations régionales chez SLB.

Vision 2030 est le nom du plan de réforme massif de l'Arabie saoudite. L'un de ses piliers est de produire 50% de son électricité via le gaz naturel et l'autre moitié via les énergies renouvelables d'ici 2030, afin de libérer son pétrole pour l'exportation et de réduire ses émissions de CO2.

Ce projet avec SLB s'inscrit dans la stratégie de l'Arabie saoudite (Vision 2030) visant à augmenter massivement sa production de gaz pour remplacer le pétrole dans ses centrales électriques et pour l'exportation.

Il y a plus de 10 jours, SLB annonçait avoir signé un accord avec la compagnie pétrolière britannique Shell pour développer des solutions numériques et d'IA qui génèrent des gains de performance et d'efficacité mesurables dans les opérations en amont pour le groupe et l'ensemble de l'industrie. Le développement de ces solutions alimentées par l'IA agentique accéléreront et amplifieront les capacités des experts techniques et des décideurs.

