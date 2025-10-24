 Aller au contenu principal
La valeur du jour à Wall Street Ford flambe après ses résultats trimestriels, même si certains objectifs ont été abaissés
information fournie par AOF 24/10/2025 à 17:00

(AOF) - Ford (+9,99%, à 13,54 dollars) se distingue et signe la meilleure performance de l’indice S&P 500, qui en a profité pour signer un plus haut historique en début de séance à 6801,21 points. Le constructeur automobile américain est recherché après la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu, même s’il a dû abaisser certains objectifs annuels en raison d’un élément exceptionnel qui va toucher sa production (l’incendie d’une usine chez l’un de ses fournisseurs).

Au troisième trimestre, le bénéfice net de Ford s'est élevé à 2,45 milliards de dollars, contre 896 millions de dollars un an plus tôt. Parallèlement, le bénéfice par action ajusté et dilué a atteint 0,45 dollar, soit plus que les attentes du consensus et des analystes de Bank of America.

Ces derniers ont notamment souligné la bonne performance des divisions Ford Pro et Ford Blue. La première, qui gère les véhicules, services, recharge, software et financement pour les professionnels, a généré un Ebit de 2 milliards de dollars, sur un chiffre d'affaires de 17,4 milliards de dollars. Le nombre d'abonnements payants aux logiciels Ford Pro a par exemple augmenté de 8% d'un trimestre à l'autre, pour atteindre 818 000 abonnés. La seconde, Ford Blue, qui réunit l'ensemble des véhicules thermiques du groupe, a enregistré un Ebit de 1,5 milliard de dollars, avec une croissance des revenus supérieure à celle des volumes de gros.

Perspectives abaissées

Ford table désormais sur un Ebit ajusté annuel entre 6 et 6,5 milliards de dollars, contre une précédente fourchette allant de 6,5 à 7,5 milliards de dollars. Le flux de trésorerie libre ajusté devrait être compris entre 2 et 3 milliards de dollars. Précédemment, il était prévu entre 3,5 et 4,5 milliards de dollars.

Ces révisions à la baisse sont liées à la société Novelis, un fournisseur d'aluminium pour les constructeurs automobiles, dont l'un des sites de production a été ravagé par un incendie au début du mois d'octobre. Ford précise que l'impact lié à Novelis devrait être de 1,5 à 2 milliards de dollars sur l'Ebit ajusté en 2025, puis à au moins 1 milliard de dollars en 2026.

Les analystes de Bank of America estimaient que l'impact de l'incendie chez Novelis serait de 700 millions de dollars. La production pourrait reprendre fin novembre ou début décembre, avec une montée en cadence progressive au cours de décembre, selon la banque américaine.

Ford estime qu'il va perdre 90 000 à 100 000 unités de production au quatrième trimestre, soit le double du pire scénario envisagé par Bank of America. Toutefois, le constructeur automobile prévoit d'augmenter la production de la gamme F-Series de 50 000 unités en 2026, ce qui devrait permettre de récupérer une partie de l'impact de 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,685 USD NYSE +11,17%
