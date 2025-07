La valeur du jour à Wall Street Ferrero croque WK Kellogg pour 3,1 milliards de dollars

(AOF) - Les rumeurs de rachat parues ce matin ont déjà été confirmées. WK Kellogg (+30,44 %, à 22,84 dollars) et le Groupe Ferrero (non coté en Bourse) ont annoncé la conclusion d’un accord définitif portant sur l’acquisition du premier par le second. L’Italien, inventeur de la pâte à tartiner, va dépenser 23 dollars par action en numéraire, soit une prime de 40 % par rapport au cours moyen pondéré des 30 derniers jours, ce qui correspond à une valeur d’entreprise de 3,1 milliards de dollars.

À l'issue de la transaction, les actions de WK Kellogg ne seront plus cotées et la société deviendra une filiale à 100 % de Ferrero.

Pour ce dernier, cette opération s'inscrit dans un plan de croissance stratégique et élargit sa portée à davantage d'occasions de consommation, notamment le petit-déjeuner avec les marques renommées de céréales du groupe.

Pour Giovanni Ferrero, président exécutif du groupe : " Je suis ravi d'accueillir WK Kellogg Co au sein du groupe Ferrero. Il s'agit de bien plus qu'une simple acquisition : il s'agit du rapprochement de deux entreprises, chacune fière de son héritage et de générations de consommateurs fidèles "

WK Kellogg a profité de cette annonce pour présenter ses résultats préliminaires du deuxième trimestre 2025. La société prévoit ainsi un chiffre d'affaires net compris entre 610 et 615 millions de dollars, et un Ebitda ajusté entre 43 et 48 millions de dollars. Les résultats définitifs seront publiés le 5 août prochain.

