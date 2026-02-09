 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La valeur du jour à Wall Street - FedEx s'offre InPost pour 7,8 milliards d’euros : OPA à 15,60 EUR l’action
information fournie par AOF 09/02/2026 à 16:56

(AOF) - FedEx (-0,93%, à 365,71 dollars) se replie à Wall Street alors que le spécialiste mondial du transport express a annoncé ce lundi l'acquisition d'InPost, prestataire polonais et européen en solutions de e-commerce spécialisé dans la livraison hors domicile et les consignes automatiques de colis. Advent International, FCWB LLC (filiale à 100% de FedEx), A&R Investments Ltd. et PPF Group, conjointement avec InPost , sont parvenus à un accord sur un projet d'offre publique d'achat recommandée, intégralement en numéraire.

Il vise l'ensemble des actions émises et en circulation d'InPost au prix de 15,60 euros (dividende attaché) par action.

L'offre valorise 100% des actions d'InPost à environ 7,8 MdsEUR.

Ce prix proposé représente une prime de 50% par rapport au cours de clôture du 2 janvier 2026.

Commentant cette opération, Jefferies explique que celle-ci représente une décote de 2% par rapport au prix de l'introduction en bourse (IPO) de 2021, qui était de 16 EUR. "Sur la base d'une valeur des fonds propres de 7,8 MdsEUR, nous estimons la valeur d'entreprise à 9,9 MdsEUR. Cela implique un multiple d'acquisition de 8,2x l'Ebitda estimé pour l'exercice 2026, soit une décote de 40% par rapport à la valorisation historique moyenne des cinq dernières années", précise le bureau d'études.

InPost conserve son autonomie

Dans le détail, cette offre est portée par un groupe d'investisseurs stratégiques et financiers :

- Advent International (37%) : société de capital-investissement.

- FedEx (37%) : géant mondial de la logistique qui apportera son expertise et son réseau mondial

- A&R Investments (16%) : véhicule du fondateur et actuel PDG d'InPost, Rafal Brzoska

- PPF Group (10%) : déjà actionnaire, il vend sa part actuelle pour réinvestir dans le nouveau consortium

InPost restera une entreprise autonome. Son siège social demeure en Pologne et la marque InPost sera conservée. Rafal Brzoska reste à la tête de cette entité en tant que PDG.

Le conseil d'administration d'InPost recommande unanimement aux actionnaires d'accepter l'offre. Des actionnaires représentant déjà 48% des parts soutiennent l'opération.

Bien que les entités FedEx et InPost restent indépendantes, elles prévoient des accords commerciaux pour connecter le réseau mondial de FedEx aux 61 000 casiers automatiques (lockers) d'InPost en Europe. L'objectif est d'accélérer le déploiement d'InPost sur les marchés clés comme la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. FedEx compte utiliser les infrastructures d'InPost pour réduire ses coûts de livraison aux particuliers en Europe.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires habituelles.

"En nous appuyant sur notre succès en Pologne, cette transaction soutiendra notre prochaine phase de croissance alors que nous poursuivons notre expansion à travers l'Europe. En nous associant aux investisseurs financiers et stratégiques de long terme du consortium, qui connaissent parfaitement notre activité et notre secteur, nous bénéficions de l'expertise, de la stabilité et des ressources nécessaires pour tirer parti de vents arrières favorables : la pénétration croissante du e-commerce, l'exigence accrue des consommateurs en termes de rapidité et de commodité, ainsi que l'évolution vers des solutions de livraison plus durables", a déclaré Rafal Brzoska, PDG et fondateur d'InPost.

Pour Raj Subramaniam, PDG de FedEx, l'alliance entre le réseau logistique mondial de FedEx et les solutions de livraison hors domicile d'InPost va permettre d'offrir un meilleur service aux clients européens tout en garantissant une croissance solide pour ces deux entreprises.

Avant 17h, InPost enregistre de loin la plus forte hausse de l'AEX 25 en bondissant de 13,46% à 15,09 EUR.

Jefferies fait savoir que "les actions d'InPost affichent une hausse de 27% depuis le début de l'année, suite à l'annonce de l'offre de rachat, après avoir chuté de 38% sur l'ensemble de l'année 2025".

Le broker ajoute qu"InPost est désormais valorisé à 7,2x l'Ebitda estimé pour 2026, ce qui représente une décote de 48% par rapport à sa valorisation historique". Son objectif de cours de 17 EUR, basé sur la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF), offre un potentiel de hausse de 28%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

OPA

Valeurs associées

FEDEX
366,605 USD NYSE -0,69%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/02/2026 à 16:56:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris entame la semaine en hausse
    information fournie par AFP 09.02.2026 18:18 

    La Bourse de Paris a clôturé lundi en légère hausse, à l'issue d'une séance plutôt calme en attendant la publication de plusieurs résultats d'entreprises à partir du milieu de semaine, ainsi que celle de deux indicateurs américains. L'indice vedette CAC 40 a avancé ... Lire la suite

  • Emmanuel Grégoire, tête de liste de la gauche hors LFI aux élections municipales à Paris, le 14 janvier 2026 à Paris ( AFP / Martin LELIEVRE )
    A Paris, Grégoire dévoile son plan pour adapter la ville au réchauffement climatique
    information fournie par AFP 09.02.2026 18:14 

    Protection des plus fragiles face aux canicules, végétalisation "massive", accélération des rénovations de logements, promenade continue sur les quais de Seine: Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche hors LFI à Paris, a dévoilé lundi un plan de transformation ... Lire la suite

  • Macron reçoit une bouteille de rosé "For Sure" au salon Wine Paris
    Macron reçoit une bouteille de rosé "For Sure" au salon Wine Paris
    information fournie par AFP Video 09.02.2026 18:04 

    Alors qu'il visite le salon Wine Paris, Emmanuel Macron reçoit une bouteille de vin rosé dont l'étiquette arbore des lunettes de soleil aviateur, une cravate et l'inscription "For Sure". Cette cuvée de Costières de Nîmes d'un vigneron du Gard est directement inspirée ... Lire la suite

  • Un salarié de Delfingen au travail. (Crédit: / Delfingen)
    Delfingen dévoile ses revenus annuels et ses perspectives
    information fournie par Zonebourse 09.02.2026 17:59 

    Delfingen a publié des revenus de 89,6 millions d'euros au quatrième trimestre, soit une baisse de 9,4%, ou de 4,4% à taux de change constants. Sur l'ensemble de l'année, les revenus du spécialiste de la protection des câblages pour l'automobile et l'industrie ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank