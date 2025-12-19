La valeur du jour à Wall Street - FedEx relève la fourchette basse de ses prévisions annuelles

(AOF) - FedEx (-1,32% à 283,32 dollars) recule à la Bourse de New York, malgré le relèvement de la fourchette basse de ses objectifs annuels pour l'exercice 2025-2026 et la publication de résultats solides et supérieurs aux attentes au deuxième trimestre. Le spécialiste de la livraison de colis anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires de 5 à 6% en glissement annuel, contre une prévision initiale de 4 à 6%. Le bénéfice ajusté par action devrait être compris entre 17,80 et 19 dollars, contre une fourchette antérieure située entre 17,20 et 19 dollars.

Sur le deuxième trimestre de cet exercice 2025-2026, ses revenus ont progressé de près de 7% en glissement annuel à 23,5 milliards de dollars. Ils dépassent le consensus de 22,8 milliards de dollars.

Le résultat opérationnel est en hausse de 31,4%, à 1,38 milliard de dollars. Sa marge opérationnelle a progressé de 110 points de base à 5,9%.

Le résultat net ressort à 960 millions de dollars, soit une augmentation de près de 30%. Par action, le bénéfice ajusté s'élève à 4,82 dollars, soit une hausse de 19%. Il était anticipé à 4,12 dollars.

"Un deuxième trimestre exceptionnel"

FedEx souligne que sur ce trimestre, "les résultats opérationnels du segment Federal Express (branche spécialisée dans la livraison rapide et à heure fixe) se sont améliorés". Cette performance repose sur une hausse des revenus par colis à la fois aux Etats-Unis et à l'international. Elle a été portée aussi par la poursuite des économies de coûts liées aux initiatives de transformation, la baisse des frais d'optimisation des activités, ainsi que l'augmentation des volumes de colis aux Etats-Unis.

"FedEx a réalisé un deuxième trimestre exceptionnel. Nous avons exécuté avec succès notre stratégie de croissance et fait progresser la transformation de notre réseau, tout en évoluant dans un environnement extérieur particulièrement difficile", a déclaré Raj Subramaniam, président-directeur général de FedEx Corp.

"Bien que ces résultats aient été largement anticipés, nous avons été positivement surpris par l'ampleur de la performance du deuxième trimestre fiscal. Le profit de la division Federal Express a bondi de près de 50% sur un an, grâce à une croissance du chiffre d'affaires proche de 10%", a commenté Jefferies qui maintient sa recommandation à l'Achat sur FedEx avec un objectif de cours rehaussé de 315 à 326 dollars.

Rachat d'actions

En parallèle à cette publication trimestrielle, l'entreprise spécialisée dans le transport international de fret, fait savoir qu'elle a dépensé 276 millions de dollars pour racheter ses propres actions. En rachetant ainsi 1,2 million de titres, elle a réduit le nombre total d'actions existantes. Cette stratégie lui a permis mécaniquement de doper la valeur des parts restantes. Chaque actionnaire a ainsi vu son bénéfice augmenter de 0,05 dollar grâce à cette réduction du nombre d'actions.

Le groupe basé à Memphis indique aussi que "le projet de scission de FedEx Freight en une nouvelle société cotée en bourse devrait être effectif le 1er juin 2026. Une fois séparée, FedEx Freight sera une société publique cotée indépendamment à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole boursier "FDXF". FedEx Freight organisera une journée investisseurs à New York le 8 avril 2026.

