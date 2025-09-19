La valeur du jour à Wall Street - FedEx : amélioration de la rentabilité à la faveur de la réduction des coûts

(AOF) - FedEx (+2,12% à 230,57 dollars) est bien orienté à la Bourse de New York au lendemain de la publication de résultats au premier trimestre de l'exercice 2025/2026, supérieurs aux attentes du marché. Sur les trois premiers mois de cette période, le spécialiste de la livraison de colis a généré des revenus à 22,2 milliards de dollars contre 21,6 milliards de dollars il y a un an à la même période. Ils étaient anticipés à 21,69 milliards de dollars. Le résultat d'exploitation a augmenté sur un an, passant de 1,08 milliard de dollars à 1,19 milliard de dollars.

La marge opérationnelle ajustée s'est accrue de 0,2 point à 5,8%.

Sur ce premier trimestre, le résultat net s'élève à 820 millions de dollars contre 790 millions de dollars un an avant.

Pour Bank Of America, FedEx s'est distingué grâce à la progression de son bénéfice par action ajusté sur ce premier trimestre: 6% à 3,83 dollars. Celui-ci a dépassé les propres estimations de la banque (3,56 dollars) et celles du marché (3,59 dollars). " Ce résultat supérieur à nos estimations est principalement dû au segment Express qui a enregistré un bénéfice d'exploitation ajusté de 1,16 milliard de dollars, en hausse de 17% par rapport à l'année précédente, soit 124 millions de dollars de plus que nos estimations ", constate Bank Of America.

La banque maintient sa recommandation à Neutre sur le titre FedEx et rehausse son objectif de cours de 240 à 244 dollars.

" La croissance de nos bénéfices souligne le succès de nos initiatives stratégiques, car nous optimisons notre réseau et réduisons nos coûts de service, tout en améliorant encore notre proposition de valeur et l'expérience client ", a déclaré Raj Subramaniam, président-directeur général de FedEx Corp.

" Nos initiatives stratégiques, associées à notre plateforme de données opérationnelles unique issue du traitement quotidien de 17 millions de colis sur notre réseau, nous placent en bonne position pour servir nos clients dans n'importe quel environnement et créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires ", ajoute le dirigeant.

La scission de sa division FedEx Freight en bonne voie

Côté perspectives, sur l'exercice en cours, FedEx prévoit un taux de croissance du chiffre d'affaires entre 4 et 6%. Le groupe spécialisée dans le transport international de fret anticipe un bénéfice dilué par action compris entre 17,20 et 19 dollars, après exclusion des coûts liés aux initiatives d'optimisation des activités, et à la scission prévue de FedEx Freight.

FedEx affirme avoir réalisé 500 millions de dollars de rachats d'actions au cours de ce trimestre, et que la scission prévue de sa division FedEx Freight en une nouvelle société cotée à New York devrait être exécutée d'ici juin 2026.

" Les solides résultats de FedEx au premier trimestre et la publication de ses prévisions pour l'exercice 2026 ont été une surprise positive pour une entreprise qui a été frappée par toute une série de difficultés, bien que nous notons que les attentes étaient relativement basses avant la publication des résultats ", explique JP Morgan. Le broker a maintenu sa recommandation à " Surpondérer " sur FedExet abaissé légèrement son objectif de cours : de 285 à 284 dollars.

En outre, JP Morgan met en avant que pour l'exercice en cours, FedEx prévoit un Ebit pratiquement stable d'une année sur l'autre, malgré des prévisions de chiffre d'affaires en progression de 4-6%, la direction soulignant que " les droits de douane et les tensions commerciales, estimés à 1 milliard de dollars sur cet exercice 2026, étaient les principaux responsables de l'absence de levier opérationnel ".

