La valeur du jour à Wall Street - Datadog euphorique après sa prestation trimestrielle
information fournie par AOF 10/02/2026 à 16:51

(AOF) - Datadog (+15,49% à 131,69 dollars) caracole en tête de l'indice Nasdaq après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par une forte demande pour ses solutions de sécurité et de supervision cloud dans un contexte d’adoption accélérée de l’intelligence artificielle.

Au quatrième trimestre, Datadog a enregistré un chiffre d'affaires de 953,2 millions de dollars, en hausse de 29% sur un an, dépassant le consensus de 916,6 millions selon LSEG.

Le bénéfice s'est établi à 59 cents par action, contre 55 cents attendus par les analystes. Cette performance reflète une demande accrue pour les outils de supervision des applications et des infrastructures, alimentée par la complexité croissante des systèmes informatiques liée à l'IA générative.

Le groupe souligne une adoption élargie de sa plateforme, près de la moitié de ses clients utilisant désormais au moins quatre produits Datadog. En 2025, l'entreprise indique avoir lancé plus de 400 nouvelles fonctionnalités pour accompagner la migration vers le cloud et le déploiement d'applications d'IA en production.

Datadog, basé à New York, propose une plateforme unifiée permettant aux entreprises de surveiller les performances de leurs logiciels et serveurs. Ces tendances soutiennent une progression continue des dépenses chez les clients existants.

Mark R Murphy, analyste chez J.P.Morgan bien que confiant sur le long terme, reste plus mesuré à court terme : “Malgré des résultats quasi parfaits ces douze derniers mois et une dynamique commerciale solide, marquée par une accélération de la croissance du chiffre d'affaires, le renouvellement du contrat avec OpenAI et une innovation produit continue, les inquiétudes à court terme concernant les risques liés à OpenAI persistent. Le cours de l'action est ainsi affecté par la baisse du sentiment de marché, alimentée par la crainte d'une forte exposition à OpenAI”.

Pour le premier trimestre, Datadog prévoit un chiffre d'affaires compris entre 951 et 961 millions de dollars, au-dessus des attentes du marché. En revanche, la prévision de chiffre d'affaires annuel, comprise entre 4,06 et 4,10 milliards de dollars, ressort légèrement inférieure au consensus de 4,11 milliards. Le bénéfice annuel est attendu entre 2,08 et 2,16 dollars par action, en deçà des 2,37 dollars anticipés par les analystes.

Ces perspectives prudentes interviennent après une récente volatilité sur les valeurs logicielles liée aux incertitudes autour de l'IA.

