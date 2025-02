La valeur du jour à Wall Street - CVS Health surprend Wall Street au quatrième trimestre

(AOF) - CVS Health (+14,85% à 63,17 dollars) affiche la plus forte hausse d’un indice S&P 500 en baisse après la présentation de ses résultats. La chaîne américaine de pharmacies a battu le consensus pour ses bénéfices du quatrième trimestre et a fourni des perspectives conformes aux attentes. Ces dernières laissent entrevoir une amélioration des performances depuis l’arrivée de son nouveau CEO David Joyner en octobre dernier. CVS prévoit un bénéfice annuel compris entre 5,75 et 6,00 dollars par action, contre un consensus de 5,96 dollars par action.

CVS Health affiche au quatrième trimestre un bénéfice par action de 1,19 dollar contre 2,12 dollars il y a un an. Le groupe invoque une baisse des résultats d'exploitation du segment des prestations de santé, et accuse notamment l'impact défavorable des notes étoiles Medicare Advantage. Le chiffre d'affaires est en progression de 4,2% à 97,7 milliards de dollars, tout comme le chiffre d'affaires annuel à 372,8 milliards de dollars.

"Notre modèle intégré nous permet d'offrir de manière unique une expérience plus simple et connectée qui permet de gagner du temps, d'économiser de l'argent et d'améliorer la santé"déclare le nouveau CEO David Joyner. "Nous avons continué à constater une croissance dans des domaines clés de notre activité, notamment le segment Pharmacie et bien-être des consommateurs, tout en relevant les défis propres au secteur qui ont eu un impact sur notre segment Avantages en matière de santé".

"Grâce au dévouement continu de nos collègues, nous serons en mesure de réaliser de solides performances en 2025, en offrant des soins tout simplement meilleurs aux consommateurs tout en améliorant les résultats et en réduisant les coûts", affirme le dirigeant.

