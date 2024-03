La valeur du jour à Wall Street - Boeing : son PDG annonce son futur départ

(AOF) - Boeing (+0,86% à 190,53 dollars) a officialisé le départ de son président-directeur général Dave Calhoun à la fin de l'année 2024. "Il continuera à diriger Boeing tout au long de l'année afin de mener à bien le travail essentiel en cours pour stabiliser et positionner l'entreprise pour l'avenir", explique le constructeur aéronautique américain. Dave Calhoun l'a annoncé à travers une lettre adressée à ses employés. Dans celle-ci, il a rappelé que le constructeur aéronautique était dans la tourmente, suite à l'accident du vol 1282 d'Alaska Airlines en janvier dernier.

Un 737 Max 9 de cette compagnie aérienne américaine avait été forcé d'atterrir en urgence à la suite de la perte d'une porte d'évacuation.

"Nous devons continuer à répondre à cet accident avec humilité et en toute transparence. Nous devons également inculquer un engagement total en faveur de la sécurité et de la qualité à tous les niveaux de notre entreprise", déclare Dave Calhoun précisant que "le monde entier a les yeux rivés sur cette société".

Le constructeur aéronautique avait ensuite accumulé les déboires. Il y a 15 jours, un "problème technique" a été détecté à bord d'un appareil Boeing 787-9 de la compagnie chilienne Latam Airlines, lors du vol LA800 assurant la liaison Sydney - Auckland - Santiago. Un fort mouvement a été provoqué après que l'avion ait perdu de l'altitude.

Et début mars, un pneu d'un appareil Boeing 777 s'était détaché dans les airs et avait fini sa trajectoire dans un parking de l'aéroport de San Francisco en Californie, endommageant plusieurs voitures.

En parallèle du prochain départ de son PDG, le président du conseil d'administration de Boeing, Larry Kellner, a informé le conseil qu'il n'avait pas l'intention de se représenter à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration a donc élu Steve Mollenkopf pour succéder à Larry Kellner en tant que président indépendant. À ce titre, Steve Mollenkopf dirigera le processus de sélection du prochain PDG de Boeing.

Par ailleurs, Stan Deal, président-directeur général de Boeing Commercial Airplanes, prendra sa retraite. Stephanie Pope a été nommée pour le remplacer à compter d'aujourd'hui.

