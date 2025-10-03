 Aller au contenu principal
La valeur du jour à Wall Street - Boeing reporte à 2027 les livraisons de gros-porteur 777X
information fournie par AOF 03/10/2025 à 17:13

(AOF) - Le constructeur aéronautique Boeing (-0,24%, à 216,90 dollars) reporte une fois de plus l’arrivée de son gros-porteur 777X. Prévu initialement pour 2020, puis repoussé à 2025, cet appareil devrait désormais entrer en service à partir du premier trimestre 2027, selon des informations rapportées par l’agence Bloomberg qui cite des sources proches du dossier. Une nouvelle désillusion pour la compagnie aérienne Lufthansa, cliente de lancement du programme. Selon Bloomberg, ce retard pourrait obliger Boeing à inscrire dans ses comptes une charge estimée entre 2,5 et 4 milliards de dollars.

En septembre dernier, Kelly Ortberg, PDG de Boeing, avait affirmé que son groupe prenait du retard dans la certification du programme 777X, mettant en avant " une montagne de travail à faire ", et qu'aucun nouveau problème technique n'avait surgi.

Présenté en novembre 2013, le Boeing 777X est un avion de ligne biréacteur à fuselage large. Les livraisons de l'appareil devaient débuter en 2020. Les tests avaient été suspendus en août 2024 après la découverte d'une pièce défaillante.

Pour Boeing, ce nouveau retard dans le projet 777X se déroule au moment où le constructeur aéronautique est confronté à un mouvement de grève. Celui-ci a été initié le 4 août dernier par 3200 travailleurs réparties dans les usines Boeing du Missouri et de l'Illinois aux États-Unis avec le syndicat IAM (association internationale des machinistes et travailleurs de l'aérospatiale). Ces travailleurs négocient une augmentation de leurs salaires dans leurs contrats avec la direction de Boeing.

L'avionneur américain " s'attend à ce que la grève de 3 200 ouvriers de plusieurs usines d'appareils et de munitions militaires, débutée le 4 août, puisse durer encore des semaines ou même des mois ", selon un message interne transmis à l'AFP.

Ce mouvement de grève affecte les usines de Saint-Louis et Saint-Charles dans le Missouri, et de Mascoutah dans l'Illinois, où sont notamment fabriqués les avions de combat F-15 et F-18.

Si Boeing accumule du retard sur son projet de 777X, son concurrent Airbus avance bien dans le développement de l'appareil A350F, la nouvelle version cargo de l'A350 destinée au transport de fret et dont l'assemblage est effectuée sur ses chaînes à Toulouse. La mise en service est attendue pour le second semestre 2027.

Début août, Joost van der Heijden, vice-président marketing d'Airbus annonçait sur sa page Linkedin : " L'A350F commence à prendre forme avec l'enthousiasme grandissant. Grâce à un effort collectif Airbus d'équipe, nous nous préparons pour le démarrage de la chaîne d'assemblage final (FAL) à la fin de l'été 2025, avec des sous-sections majeures en route vers Toulouse ".

D'ailleurs, le constructeur aéronautique européen aurait livré provisoirement 70 avions au mois de septembre, selon des données préliminaires publiées par Cirium.

Cette société d'analyse britannique rapporte qu'Airbus a livré 504 appareils entre janvier et septembre 2025, soit une augmentation de 1,4% en comparaison aux 497 livraisons sur les neuf premiers mois de l'année 2024, sous réserve de révisions finales.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Défense

Valeurs associées

BOEING CO
216,550 USD NYSE -0,39%
