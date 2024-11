La valeur du jour à Wall Street - Amazon sur un nuage

(AOF) - Amazon (+6,89% à 199,24 dollars) figure parmi les principales progressions de l'indice S&P 500 à la faveur d'une publication trimestrielle de grande qualité. Non seulement ses résultats, en particulier ceux de sa filiale spécialisée dans le cloud, AWS, ont dépassé les attentes, mais les perspectives de la firme de Jeff Bezos sont aussi favorables. "La marge d'exploitation globale de 11% d'Amazon est la plus élevée jamais enregistrée par l'entreprise", souligne JPMorgan. Ce dernier explique les bons résultats de la société par sa performance à l’international et à celle d'AWS.

Au troisième trimestre, le cybermarchand et spécialiste du cloud a dévoilé un bénéfice net en hausse à 15,3 milliards de dollars, soit 1,43 dollar par action, contre un profit de 9,9 milliard de dollars ou 94 cents par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à seulement 1,14 dollar. Le résultat opérationnel est passé en un an de 11,2 à 17,4 milliards de dollars et il a largement dépassé le consensus de 14,7 milliards de dollars.

Les ventes d'Amazon ont bondi de 11% à 158,9 milliards de dollars alors que Wall Street tablait sur 157,20 milliards de dollars.

"Dans une dynamique similaire à celle de ses pairs mégacap de l'Internet, Amazon contrôle également les effectifs et donc la croissance des dépenses d'exploitation - alors que l'augmentation globale d'une année sur l'autre s'élève à 3 %, cela inclut les embauches en cours pour les commandes et la direction a révélé lors de la conférence téléphonique que les effectifs des bureaux étaient en fait en baisse d'une année sur l'autre", note UBS.

Son activité de cloud computing (AWS) a vu son résultat opérationnel augmenter de près de 49,75% à 10,45 milliards de dollars pour des revenus en progression de 19% à 27,5 milliards de dollars. Le marché anticipait un profit de 9,12 milliards de dollars.

Objectif de résultat opérationnel meilleur que prévu

Sur le trimestre en cours, le résultat opérationnel est anticipé entre 16 milliards de dollars et 20 milliards de dollars contre 13,2 milliards de dollars un an auparavant. Le marché cible 17,5 milliards de dollars.

"Même si les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures, il convient de rappeler que nous avons connu sept trimestres consécutifs au cours desquels la limite supérieure des prévisions de résultat opérationnel a été dépassée", rappelle UBS. "La déception du trimestre précédent d'une prévision médiane inférieure de 14% au consensus nous donne aujourd'hui un résultat dépassant de 16% le haut de la fourchette des prévisions".

Les ventes nettes d'Amazon sont attendues entre 181,5 et 188,5 milliards de dollars, soit une croissance comprise entre 7% et 11%. Wall Street vise un chiffre d'affaires de 186,4 milliards de dollars.

