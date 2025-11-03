La valeur du jour à Wall Street - Amazon s'offre un nouveau record en Bourse grâce à OpenAI

(AOF) - Amazon a le vent en poupe. Après la publication jeudi soir de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et marqués par l'accélération de la croissance de l'activité cloud, le groupe technologique américain vient de conclure un partenariat stratégique pour la fourniture de capacités informatiques d'une valeur de 38 milliards de dollars avec OpenAI. En Bourse, l'action du cybermarchand et spécialiste du cloud s'arroge, pour la deuxième séance consécutive, la tête de l'indice Dow Jones, en progressant de 4,55%, à 255,44 dollars.

Elle a inscrit un nouveau plus haut historique à 258,60 dollars en début de séance.

Amazon Web Services (AWS) et OpenAI ont annoncé lundi la signature d'un partenariat stratégique d'une durée de 7 ans et d'une valeur de 38 milliards de dollars. Cet accord, effectif immédiatement, permet à OpenAI d'accéder à l'infrastructure de la filiale d'Amazon pour exécuter et adapter à l'échelle la charge de travail nécessaire à l'intelligence artificielle.

OpenAI commencera immédiatement à utiliser les ressources informatiques d'AWS, avec pour objectif de déployer l'ensemble des capacités avant la fin de l'année 2026, et la possibilité de poursuivre l'expansion en 2027 et au-delà.

"AWS fournira à OpenAI des Amazon EC2 UltraServers, équipés de centaines de milliers de puces, avec la capacité d'étendre la puissance à des dizaines de millions de processeurs pour ses charges de travail avancées en IA générative," détaillent les deux partenaires.

Cet accord est cependant de taille limitée comparé à ceux qu'OpenAI a signé avec les concurrents d'Amazon, dont un accord de 300 milliards de dollars avec Oracle et un engagement de 250 milliards de dollars avec Microsoft. Il représente cependant le premier contrat majeur d'infrastructure cloud entre OpenAI et Amazon.

Au troisième trimestre, l'activité de cloud computing d'Amazon a vu son résultat opérationnel augmenter de 9,5%, à 11,43 milliards de dollars, pour des revenus en progression de 20,2%, à 33 milliards de dollars. La croissance a accéléré par rapport au deuxième trimestre où elle s'était élevée à 17,5%, mais elle est bien inférieure à celles d'Azure, qui a crû de 40% et de Google Cloud, qui a progressé de 34%.

