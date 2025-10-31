 Aller au contenu principal
La valeur du jour à Wall Street - Amazon affiche un nouveau plus haut historique grâce à l'accélération de la croissance du cloud
information fournie par AOF 31/10/2025 à 15:54

(AOF) - La croissance plus solide que prévu d'Amazon dans le cloud permet à l'action de bondir de 11,16% à 247,74 dollars pour prendre la tête de l'indice Dow Jones. L'activité de cloud computing (AWS) a connu sa croissance la plus élevée depuis 2022, s'est félicité le PDG, Andy Jassy. La dynamique boursière du titre bénéficie d'une pluie de relèvements d'objectif : HSBC passe de 260 à 285 dollars, JPMorgan de 265 à 305 dollars, UBS de 279 à 310 dollars… Ces trois bureaux d'études sont positifs sur le dossier.

Au troisième trimestre, le cybermarchand et spécialiste du cloud a dévoilé un bénéfice net en hausse à 21,2 milliards de dollars, soit 1,95 dollar par action, contre un profit de 15,3 milliards de dollars ou 1,43 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à seulement 1,57 dollar. Le résultat opérationnel est resté stable à 17,40 milliards de dollars et il ressort largement sous le consensus de 19,9 milliards de dollars. Le résultat opérationnel intègre cependant 4,3 milliards de dollars de charges exceptionnelles.

Les ventes d'Amazon ont progressé de 13% à 180,2 milliards de dollars, surpassant les attentes Wall Street de 178 milliards de dollars.

Accélération de la croissance d'AWS

Son activité de cloud computing (AWS) a vu son résultat opérationnel augmenter de 9,5%, à 11,43 milliards de dollars, pour des revenus en progression de 20,2%, à 33 milliards de dollars. La croissance a accéléré par rapport au deuxième trimestre où elle s'était élevée à 17,5%. Le marché anticipait une croissance de 18,5% à 19%. Sur la même période, Azure a vu ses ventes augmenter de 40% et Google Cloud de 34%

"AWS a considérablement augmenté sa capacité de puissance de calcul (doublée depuis 2022) et la direction prévoit d'ajouter au moins 1 GW au quatrième trimestre et de doubler sa capacité totale d'ici 2027", signale Bank of America.

Des perspectives favorables pour Noël

Sur le trimestre en cours, qui comprend la période stratégique des fêtes de fin d'année, le résultat opérationnel est anticipé entre 21 milliards de dollars et 26 milliards de dollars, contre 21,2 milliards de dollars un an auparavant. Le marché cible 24 milliards de dollars.

Les ventes nettes d'Amazon sont attendues entre 206 et 213 milliards de dollars, soit une progression comprise entre 10% et 13%. Wall Street vise un chiffre d'affaires de 208,12 milliards de dollars.

Valeurs associées

AMAZON.COM
246,0100 USD NASDAQ +10,39%
Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 31/10/2025 à 15:54:00.

