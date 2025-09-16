 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 812,58
-1,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour à Wall Street - Alphabet : l'investissement colossal de Google dans l'IA au Royaume-Uni
information fournie par AOF 16/09/2025 à 17:14

(AOF) - Filiale de la société Alphabet (- 0,14% à 251,26 dollars), Google a inauguré ce mardi le centre de données à Waltham Cross dans le Hertfordshire, dans le cadre d’un investissement de 5 milliards de livres sterling (6,80 milliards de dollars) sur deux ans au Royaume-Uni. Les investissements aideront ce pays à développer son économie dans l'intelligence artificielle, à débloquer les avancées en matière d'IA, à renforcer la cybersécurité et à créer des opportunités de carrière. L'investissement de Google devrait créer 8 250 emplois par an dans les entreprises britanniques.

Cette annonce intervient en amont de la visite d'État du président américain Donald Trump dans le pays.

Inauguré aujourd'hui par la chancelière et ministre des Finances britannique Rachel Reeves, le centre de données ultramoderne permettra de répondre à la demande croissante pour les services alimentés par l'IA de Google comme Google Cloud, Workspace, Search et Maps.

" Plus de 250 entreprises ont travaillé à la construction de l'installation – la majorité d'entre elles locales ", fait savoir Google.

Cet investissement comprend les dépenses d'investissement, la recherche et le développement ainsi que l'ingénierie connexe de Google au cours des deux prochaines années – et englobe Google DeepMind avec ses recherches pionnières en IA dans les domaines de la science et de la santé.

" L'investissement de 5 milliards de livres de Google est un puissant vote de confiance dans l'économie britannique et la force de notre partenariat avec les États-Unis, créant des emplois et de la croissance économique pour les années à venir ", a déclaré Rachel Reeves dans un communiqué publié par Google.

Google : un partenariat avec Shell

En outre, Google a également annoncé qu'il avait sélectionné Shell Energy Europe Limited (filiale de Shell et leader sur le marché des matières premières énergétiques) comme gestionnaire de l'énergie sans carbone 24/24 et 7j/7 au Royaume-Uni. Cet accord contribuera à la stabilité du réseau et à la transition énergétique du Royaume-Uni.

Shell gérera pour Google un portefeuille d'énergie en vue d'assurer la production d'énergie propre grâce à l'accès aux systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS).

Shell optimisera le portefeuille d'énergie propre existant de Google, y compris l'achat d'électricité dans le cadre de son accord à long terme avec Engie pour le projet Moray West en Écosse, en stockant l'énergie excédentaire lorsque la production est élevée et en réinjectant celle-ci dans le réseau lorsque la production est faible.

" Grâce à l'alliance avec Shell et aux autres initiatives de Google en matière d'énergie propre, les activités de Google au Royaume-Uni devraient fonctionner à 95 % ou presque avec de l'énergie sans carbone en 2026 ", explique la filiale d'Alphabet.

Valeurs associées

ALPHABET-A
251,0500 USD NASDAQ -0,22%
ENGIE
18,0450 EUR Euronext Paris -1,96%
SHELL
2 636,750 GBX LSE +0,39%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/09/2025 à 17:14:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank