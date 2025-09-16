La valeur du jour à Wall Street - Alphabet : l'investissement colossal de Google dans l'IA au Royaume-Uni

(AOF) - Filiale de la société Alphabet (- 0,14% à 251,26 dollars), Google a inauguré ce mardi le centre de données à Waltham Cross dans le Hertfordshire, dans le cadre d’un investissement de 5 milliards de livres sterling (6,80 milliards de dollars) sur deux ans au Royaume-Uni. Les investissements aideront ce pays à développer son économie dans l'intelligence artificielle, à débloquer les avancées en matière d'IA, à renforcer la cybersécurité et à créer des opportunités de carrière. L'investissement de Google devrait créer 8 250 emplois par an dans les entreprises britanniques.

Cette annonce intervient en amont de la visite d'État du président américain Donald Trump dans le pays.

Inauguré aujourd'hui par la chancelière et ministre des Finances britannique Rachel Reeves, le centre de données ultramoderne permettra de répondre à la demande croissante pour les services alimentés par l'IA de Google comme Google Cloud, Workspace, Search et Maps.

" Plus de 250 entreprises ont travaillé à la construction de l'installation – la majorité d'entre elles locales ", fait savoir Google.

Cet investissement comprend les dépenses d'investissement, la recherche et le développement ainsi que l'ingénierie connexe de Google au cours des deux prochaines années – et englobe Google DeepMind avec ses recherches pionnières en IA dans les domaines de la science et de la santé.

" L'investissement de 5 milliards de livres de Google est un puissant vote de confiance dans l'économie britannique et la force de notre partenariat avec les États-Unis, créant des emplois et de la croissance économique pour les années à venir ", a déclaré Rachel Reeves dans un communiqué publié par Google.

Google : un partenariat avec Shell

En outre, Google a également annoncé qu'il avait sélectionné Shell Energy Europe Limited (filiale de Shell et leader sur le marché des matières premières énergétiques) comme gestionnaire de l'énergie sans carbone 24/24 et 7j/7 au Royaume-Uni. Cet accord contribuera à la stabilité du réseau et à la transition énergétique du Royaume-Uni.

Shell gérera pour Google un portefeuille d'énergie en vue d'assurer la production d'énergie propre grâce à l'accès aux systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS).

Shell optimisera le portefeuille d'énergie propre existant de Google, y compris l'achat d'électricité dans le cadre de son accord à long terme avec Engie pour le projet Moray West en Écosse, en stockant l'énergie excédentaire lorsque la production est élevée et en réinjectant celle-ci dans le réseau lorsque la production est faible.

" Grâce à l'alliance avec Shell et aux autres initiatives de Google en matière d'énergie propre, les activités de Google au Royaume-Uni devraient fonctionner à 95 % ou presque avec de l'énergie sans carbone en 2026 ", explique la filiale d'Alphabet.