La valeur du jour à Wall Street - Adobe : vers une nouvelle accélération de la croissance grâce à l'IA
information fournie par AOF 12/09/2025 à 17:34

(AOF) - Adobe perd 0,69%, à 348,13 dollars, même si la société a relevé plusieurs de ses objectifs annuels. Bank of America a réitéré sa recommandation d'achat, car la banque américaine s'attend à ce que la croissance du chiffre d'affaires et des revenus annuels récurrents connaisse une nouvelle accélération grâce à l'intelligence artificielle. " Les revenus annuels récurrents générés par nos nouveaux produits axés sur l'IA, notamment Firefly et Acrobat AI Assistant, ont déjà atteint notre objectif de fin d'année, qui était de plus de 250 millions de dollars " s'est félicitée la société.

L'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a réalisé au troisième trimestre, clos fin août, un bénéfice net de 1,77 milliard de dollars, ou 4,18 dollars par action, contre 1,68 milliard de dollars de dollars, ou 3,76 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 5,31 dollars, dépassant de 5,17 cents le consensus.

Le chiffre d'affaires a progressé de 11% pour atteindre le niveau record de 5,99 milliards de dollars, à comparer aux attentes de 5,90 milliards de dollars. Il a augmenté de 10% à taux de change constants.

Les revenus récurrents annualisés (ARR), un indicateur clé du groupe, pour les médias digitaux ont atteint 18,59 milliards de dollars à la fin du trimestre, en progression de 11,7%. L'ARR prédit les revenus sur 12 mois sur la base des abonnements souscrits.

Adobe plus optimiste sur l'exercice

Les revenus des médias digitaux sont anticipés entre 4,53 et 4,56 milliards de dollars sur le trimestre en cours et Adobe prévoit une croissance de 11,3% sur l'exercice pour les revenus récurrents annualisés des médias digitaux. Il ciblait auparavant une progression de 11% sur l'exercice.

Les revenus des médias digitaux sur l'ensemble de l'exercice sont vus entre 23,65 et 23,70 milliards de dollars, contre de 23,50 à 23,60 milliards de dollars auparavant. Enfin, le bénéfice par action ajusté est vu entre 20,80 dollars et 20,85 dollars contre de 20,50 dollars à 20,70 dollars auparavant.

