La valeur du jour à Paris - VusionGroup s'envole après le relèvement de ses perspectives annuelles

(AOF) - VusionGroup (+15,28% à 244,40 euros) caracole en tête de l'indice SBF 120 au lendemain de la publication de ses résultats semestriels solides s'accompagnant d'une révision à la hausse de ses objectifs 2025. Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce a essuyé une perte de 9,7 millions d'euros, nettement réduite par rapport à l'année dernière à la même époque : -24,4 millions d'euros. L'Ebitda ajusté a bondi de 84%, à 108,4 millions d'euros, à 16,7% du chiffre d'affaires, soit une amélioration de 3 points de marge d'Ebitda ajusté.

" Cette hausse provient de l'amélioration de la marge sur coûts variables (MCV) ", explique la société.

Publié fin juillet, le chiffre d'affaires a atteint le niveau record de 648 millions d'euros en données ajustées, en croissance de 50,3%.

" Cette amélioration du taux de MCV est principalement le résultat d'un mix VAS/ESL plus favorable, des investissements continus du groupe en R&D pour développer des solutions innovantes à forte valeur ajoutée et plus rentables ainsi que des gains d'échelle et des efforts de design produit, " détaille VusionGroup. ESL fait référence aux étiquettes électroniques.

Perspectives annuelles revues à la hausse

Côté perspectives, VusionGroup cible désormais une marge d'Ebitda ajusté en croissance de 200 à 300 points de base par rapport à 2024, contre de 100 à 200 points de base précédemment. En données ajustées, le chiffre d'affaires est anticipé à 1,5 milliard d'euros, contre 1,4 milliard d'euros auparavant.

La société table également sur un dépassement de son objectif initial de croissance du chiffre d'affaires VAS de 80% sur l'ensemble de l'année. VAS fait référence aux activités logiciels, services et solutions hors étiquettes électroniques.

Le groupe précise que cette progression de la rentabilité devrait s'accompagner d'une génération de free cash-flow positive.

"Bien que la révision à la hausse des prévisions ne soit pas motivée par l'obtention de contrats supplémentaires inattendus, elle reflète une dynamique positive rassurante", souligne Stifel, à l'Achat sur le dossier.

Points clés

- Numéro 1 mondial des solutions digitales pour le commerce physique -étiquettes et solutions IoT, créé en 1992 ;

- Chiffre d’affaires de 1 Md€ réparti entre l’Europe & Afrique-Moyen-Orient pour 52 %, dont la France pour 10 %, et les Amériques & Asie-Pacifique ;

- Ambition de forte croissance des revenus : à partir de l’exploitation du potentiel des technologies numériques regroupées par une plateforme logicielle propriétaire, déploiement, souvent en partenariat, de 6 grands types de solutions chez les commerçants : SESimagotag (étiquettes électroniques et digitalisation des étagères), VusionCloud, Captana (vision par ordinateur et intelligence artificielle), Memory (analyse de données), Engage (publicité en magasin), PDidigital (solutions logistiques et industrielles). dans l’usage des technologies numériques, comportant une part croissante de solutions à valeur ajoutées ou VAS ;

- Capital comportant des actionnaires « impliqués » : le hong-kongais BOE Smart Retail (contrôlé à 80 % par le chinois BOE Technology et 20 % par le management de VusionGroup) pour 25 %, les managers et salariés regroupés dans la société SESIM pour 12 %, BPIFrance pour 8 %, le chinois E-Ink (brevets mondiaux de la technologie e-paper) pour 6,06 %, Qualcomm (partenariat stratégique dans la connectivité IoT) pour 2 %.

- Thierry Gadou étant président-directeur général du conseil de 10 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- efforts de déploiement géographique ciblés sur les Etats-Unis et l’Europe,

- équilibre de la base de clients entre la distribution, l’e-commerce, la grande consommation puis la technologie,

- organisation commerciale renforcée, d’où une croissance du carnet de commandes à un rythme supérieur à celle des revenus (+ 88 % au 1 er trimestre),

- innovation volontariste : avec 5 % consacrés au département R&D (35 % des effectifs répartis sur 7 centres et portefeuille de + 510 brevets actifs dans une vingtaine de pays), et 3 focus (génération de système digital d’étagères, enrichissement de la plateforme Cloud IoT & solutions d’IA et vision par ordinateur) ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2030 via :

- les programmes « Positive Retail Research » d’analyse des enjeux environnementaux de la distribution et « Second Life » d’éco-conception et réparabilité,

- décarbonataion des solutions et de l’organisation logistiques du groupe,

- collaboration avec les clients pour la mesure des émissions évitées par la digitalisation ;

- Renforcement constant du pôle Data : acquisitions de MarketHub et Memory pour l’offre de gestion de précision des magasins, intégration de Belive.ai dans Captana… ;

- Renforcement de la place de n° 1 aux Etats-Unis, portée par le partenariat avec le distributeur Walmart déployé sur tous les états et assorti d’une entrée progressive, à hauteur de 10 %, dans le capital ;

- Bilan non endetté : position nette de 366 M€, alimentée par l’autofinancement libre de 391 M€.

Défis

- Forte sensibilité à l’obtention de nouveaux contrats ;

- Montée en puissance des solutions à valeur ajoutées ou VAS, telles EdgeSense et VusionOX dont il est attendu un doublement des ventes en 2025 ;

- Quasi-insensibilité au relèvement des tarifs douaniers américains,

- Après une hausse de 31 % des ventes à fin mars, objectifs 2025 confirmés : croissance de 40 % des ventes, à 1,4 Md€ de chiffre d’affaires (40 % aux Etats-Unis et 50 à 60 % en Europe-Afrique-Moyen-Orient), réparties entre l’IoT pour 45 % et les VAS pour 30 %), marge opérationnelle en hausse de 100 à 200 points de base et autofinancement libre positif ;

- Stratégie « Vusion-27 » : 2,2 Mds€ de revenus, dont : 40 % aux Etats-Unis et 50 à 60 % en Europe-Afrique-Moyen-Orient, 45 % dans l’Iot et 30 % dans les VAS ;

- Doublement du dividende 2024 à 0 ,60 €.