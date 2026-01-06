La valeur du jour à Paris - Valneva soutenu par Stifel

(AOF) - Valneva (+2,44%, à 3,86 euros) se distingue au sein du SBF 120 après une note de Stifel, qui a confirmé sa recommandation à l’Achat sur le titre, assortie d’un objectif de cours légèrement relevé de 9,50 à 10 euros, soit un potentiel de hausse de 165,39% par rapport à la clôture de lundi.

La banque d'investissement américaine est particulièrement optimiste sur Valneva avant la publication des résultats de phase III pour le VLA15, un vaccin développé avec Pfizer contre la maladie de Lyme, attendus au cours du premier semestre 2026. Il s'agit du seul vaccin à un stade avancé dans cette indication. La maladie de Lyme est une infection bactérienne transmise par des tiques infectées et se matérialise par des éruptions cutanées, de la fièvre, des douleurs articulaires et de la fatigue.

Les attentes du marché quant à l'efficacité du vaccin sont élevées et Stifel estime qu'une efficacité de l'ordre de 70 à 80% serait perçue comme un résultat positif. Si tel est le cas, Valneva devrait déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché au second semestre 2026, avec une approbation potentielle en 2027 et un lancement commercial visé pour la fin de l'année 2027, bien avant la saison des tiques de 2028.

Pour les analystes de la banque d'investissement américaine, VLA15 dispose du potentiel pour devenir un " blockbuster ". Compte tenu des besoins médicaux non satisfaits élevés et de la prévalence croissante de la maladie, le pic de ventes pourrait atteindre 1,9 milliard d'euros dans le scénario de base de Stifel. L'hypothèse optimiste prévoit jusqu'à 3 milliards d'euros de ventes, et la pessimiste environ 500 millions d'euros.

En outre, Valneva a annoncé disposer d'une trésorerie de 143 millions d'euros à la fin du troisième trimestre 2025, ce qui offre, selon Stifel, un horizon de financement suffisant jusqu'au lancement prévu du VLA15 en 2027. Les analystes prévoient également que la société spécialisée dans les vaccins atteindra la rentabilité l'année prochaine. Ils rappellent également que Valneva sera éligible à un paiement d'étape de 143 millions de dollars lors de la phase initiale de commercialisation du VLA15, ainsi qu'à des redevances échelonnées sur les ventes nettes allant de 14 à 22%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Spécialiste du développement de vaccins prophylactiques contre les maladies infectieuses aux options thérapeutiques limitées ;

- Chiffre d’affaires de 153,7 M€ Md€ tirés de l’Europe pour 56 %, devant les Amérique (27 %), puis l’Asie-Océanie (9 %) et l’Afrique-Moyen-Orient (8 %) ;

- Ambition de création de vaccins contre les maladies sans solutions existantes avec 2 grandes étapes, 2024 pour la commercialisation du vaccin contre le chikungunya Ixchiq et 2027 pour celle du vaccin contre la maladie de Lyme ;

- Capital détenu à 6,2 % (10,36 % des droits de vote) par le groupe Grimaud la Corbière et 6,22 % par BPI France, Anne-Marie Graffin présidant le conseil de 6 administrateurs et Thamas Lingelbach assurant la direction générale ;

- Vers un changement de la gouvernance d’ici la fin de l’année, pour un conseil d’administration et comité exécutif.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- contrôle de la chaîne de valeur, de la recherche à la commercialisation,

- valorisation des actifs du groupe par partenariats,

- financement des développements cliniques par une infrastructure spécialisée de commercialisation de 3 vaccins commerciaux (Ixiaro contre l’encéphalite japonaise, Ixchiq contre le chikungunya et Dukoral contre le choléra) et par par les droits tirés de la distribution de vaccins pour des tiers,

- sécurisation financière, la trésorerie couvrant les besoins opérationnels jusqu’en 2027,

- innovation riche d’un portefeuille de + 400 brevets avec 2 actifs principaux et 3 programmes précliniques : le seul vaccin en développement clinique contre la maladie de Lyme, le seul vaccin à injection unique contre le chikungunya, et 3 candidats vaccins contre le virus Zika, le virus d’Epstein-Barr et le metapneumovirus de l’homme ;

- Stratégie environnementale : efficacité énergétique, minimisation des déchets, utilisation optimale de l’eau et réduction de 5 %, vs 2016, des émissions de CO2 d’ici 2025 ;

- Bonne visibilité de l’activité grâce aux accords sur les vaccins avec :

- avec Pfizer pour co-développer et vendre le vaccin contre la maladie de Lyme (308 M$),

- avec les autorités américaines pour Ixiario contre l’encéphalite japonaise (70 M$),

- avec Bavarian Nordic pour le marketing et la distribution de vaccins spécialisés,

- avec Batavia Biosciences pour développer un vaccin peu coûteux contre la polio,

- avec l’institut Butantan contre le chikingunya pour pays à faible revenu ;

- Bilan solide avec 128 M€ de capitaux propres, renforcé par une trésorerie nette de 126 M€ à fin mars.

Défis

- Résultats commerciaux du lancement, sécurisé par financement privé de 100 M€ et par un apport de + 40 M$ de la Cepi et de l’Union européenne, du vaccin Ixchiq, seul vaccin au monde autorisé contre le chikungunya autorisé par le Canada et l’Union européenne ;

- Résultats des essais de phase 3 pour le vaccin contre la maladie de Lyme après le recrutement achevé, en partenariat avec Pfizer qui déposera une demande en 2026 ;

- Recherche de partenariats pour la recherche de vaccin contre le metapneumovirus de l’homme et extension du réseau de fabrication (3 sites, en Ecosse, Suède et Autriche),

- Après un 1 er trimestre positif (177 M€ de trésorerie et bénéfice net de 59 M€ après produits de cession), objectif 2024 relevé : chiffre d’affaires entre 170 et 180 M€ et dépenses de R&D entre 60 et 75 M€ ;

.- Objectif 2026 de parvenir à la rentabilité nette grâce au doublement des ventes, tirées par Ixchiq et Ixiaro, avant celles du vaccin contre la Lyme attendu sur le marché en 2027.