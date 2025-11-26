La valeur du jour à Paris Valneva confirme le succès d'une étude de phase 2 pour son vaccin contre la maladie de Lyme

(AOF) - Valneva (+6,6%, à 4,038 euros) signe l'une des meilleures performances du SBF120 après la présentation des résultats finaux (positifs) de l'étude de phase 2 évaluant VLA15, un candidat vaccin contre la maladie de Lyme. Or celui-ci constitue un élément essentiel dans la valorisation de la société. Les données ont révélé une forte réponse immunitaire anamnestique (mémoire immunitaire) et un profil de sécurité favorable 6 mois après une troisième dose de rappel (au 48ème mois) dans toutes les tranches d'âge, confirmant le bénéfice anticipé d'une vaccination annuelle avant chaque saison de Lyme.

Pour All Invest Securities " il n'y a pas de surprise par rapport à ce qui a été communiqué auparavant. Six mois après une troisième dose de rappel, le vaccin montre une forte réponse immunitaire et un bon profil de sécurité dans toutes les tranches d'âge, confirmant l'intérêt d'un schéma à trois doses avec rappel annuel ".

De son côté, Stifel relève également que la série primaire à trois doses a généré des niveaux d'anticorps nettement plus élevés que le schéma à deux doses.

Valneva précise qu'il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie de Lyme, qui touche 476 000 personnes chaque année aux Etats-Unis selon les CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies). VLA15 est actuellement le candidat vaccin le plus avancé contre cette maladie avec deux essais de phase 3 en cours. Les résultats de ces essais sont attendus pour le premier semestre 2026 et Pfizer, partenaire de Valneva pour le développement et la commercialisation de ce vaccin, prévoit de soumettre des demandes d'autorisation aux Etats-Unis et en Europe l'année prochaine sous réserve de résultats positifs. En cas de succès, All Invest Securities estime que la commercialisation pourrait avoir lieu au deuxième semestre 2027.

Pour Stifel, la probabilité de succès de ces essais de phase 3 est élevée (80%). Les analystes estiment que ces résultats de phase 3, programmés au premier semestre 2026, sont " l'un des catalyseurs risque/rendement les plus attractifs du secteur biotech européen au cours des six prochains mois ". Leur recommandation sur le titre Valneva est à l'Achat, avec une cible de cours de 9,50 euros, une valorisation dépendant à hauteur de plus des deux tiers à VLA15.

Portzamparc est un peu moins ambitieux et a confirmé son avis à Renforcer sur l'action, en ne visant que 5,20 euros. L'analyste précise que le programme Lyme pèse pour l'essentiel de sa valorisation.

Points clés

- Spécialiste du développement de vaccins prophylactiques contre les maladies infectieuses aux options thérapeutiques limitées ;

- Chiffre d’affaires de 153,7 M€ Md€ tirés de l’Europe pour 56 %, devant les Amérique (27 %), puis l’Asie-Océanie (9 %) et l’Afrique-Moyen-Orient (8 %) ;

- Ambition de création de vaccins contre les maladies sans solutions existantes avec 2 grandes étapes, 2024 pour la commercialisation du vaccin contre le chikungunya Ixchiq et 2027 pour celle du vaccin contre la maladie de Lyme ;

- Capital détenu à 6,2 % (10,36 % des droits de vote) par le groupe Grimaud la Corbière et 6,22 % par BPI France, Anne-Marie Graffin présidant le conseil de 6 administrateurs et Thamas Lingelbach assurant la direction générale ;

- Vers un changement de la gouvernance d’ici la fin de l’année, pour un conseil d’administration et comité exécutif.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- contrôle de la chaîne de valeur, de la recherche à la commercialisation,

- valorisation des actifs du groupe par partenariats,

- financement des développements cliniques par une infrastructure spécialisée de commercialisation de 3 vaccins commerciaux (Ixiaro contre l’encéphalite japonaise, Ixchiq contre le chikungunya et Dukoral contre le choléra) et par par les droits tirés de la distribution de vaccins pour des tiers,

- sécurisation financière, la trésorerie couvrant les besoins opérationnels jusqu’en 2027,

- innovation riche d’un portefeuille de + 400 brevets avec 2 actifs principaux et 3 programmes précliniques : le seul vaccin en développement clinique contre la maladie de Lyme, le seul vaccin à injection unique contre le chikungunya, et 3 candidats vaccins contre le virus Zika, le virus d’Epstein-Barr et le metapneumovirus de l’homme ;

- Stratégie environnementale : efficacité énergétique, minimisation des déchets, utilisation optimale de l’eau et réduction de 5 %, vs 2016, des émissions de CO2 d’ici 2025 ;

- Bonne visibilité de l’activité grâce aux accords sur les vaccins avec :

- avec Pfizer pour co-développer et vendre le vaccin contre la maladie de Lyme (308 M$),

- avec les autorités américaines pour Ixiario contre l’encéphalite japonaise (70 M$),

- avec Bavarian Nordic pour le marketing et la distribution de vaccins spécialisés,

- avec Batavia Biosciences pour développer un vaccin peu coûteux contre la polio,

- avec l’institut Butantan contre le chikingunya pour pays à faible revenu ;

- Bilan solide avec 128 M€ de capitaux propres, renforcé par une trésorerie nette de 126 M€ à fin mars.

Défis

- Résultats commerciaux du lancement, sécurisé par financement privé de 100 M€ et par un apport de + 40 M$ de la Cepi et de l’Union européenne, du vaccin Ixchiq, seul vaccin au monde autorisé contre le chikungunya autorisé par le Canada et l’Union européenne ;

- Résultats des essais de phase 3 pour le vaccin contre la maladie de Lyme après le recrutement achevé, en partenariat avec Pfizer qui déposera une demande en 2026 ;

- Recherche de partenariats pour la recherche de vaccin contre le metapneumovirus de l’homme et extension du réseau de fabrication (3 sites, en Ecosse, Suède et Autriche),

- Après un 1 er trimestre positif (177 M€ de trésorerie et bénéfice net de 59 M€ après produits de cession), objectif 2024 relevé : chiffre d’affaires entre 170 et 180 M€ et dépenses de R&D entre 60 et 75 M€ ;

.- Objectif 2026 de parvenir à la rentabilité nette grâce au doublement des ventes, tirées par Ixchiq et Ixiaro, avant celles du vaccin contre la Lyme attendu sur le marché en 2027.